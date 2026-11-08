Regardez bien cette moto. Volumes flatteurs, cadre, bras oscillant et jantes aluminium, moteur 3 cylindres de 699 cm³ affichant 70 kW (bridable A2), elle est également suréquipée, comme vous pouvez le constater. Estimez à présent son Tarif. Si vous dites moins de 10 000 €, vous avez raison. Et pourtant, elle est tellement moins chère. Et vous ne savez encore rien à son sujet…

Sur équipée

Cette moto propose un équipement complet, allant du démarrage sans clé à l’ouverture électrique (un bouton) de la trappe à essence et de la selle, une bulle électrique dans son réglage (2 positions seulement : haute ou basse), en passant par des poignées et selle conducteur chauffantes (6 niveaux).

Vous aurez également noté la « cage de protection » intégrale pouvant inclure les supports de valises (non fournies) et dont la partie avant supporte des feux longue portée. Les pare-mains intégrant les clignotants font également partie de la dotation « visible », tout comme l’instrumentation TFT couleur d’un très respectable 8 pouces de diagonale. On pourra y visualiser les images tournées par les caméras avant et arrière. La fameuse Dashcam enregistre ses séquences sur 128 Go de mémoire, qui les rend consultables.

Connectée, cette dalle offre une fonctionnalité de mirroring permettant de bénéficier d’un déport de l’affichage de son smartphone après une opération un tantinet fastidieuse. L’application Zontes n’est à ce jour pas encore complète, mais déjà opérationnelle. La navigation se fera donc par téléphone, que l’on duplique son affichage ou qu’on le fixe au guidon.

Une électronique au-dessus de la moyenne

C’est du côté de ce qui ne se voit pas de prime abord que la 703 T fait le plein. La gestion des assistances (ABS double canal et contrôle de traction), repose sur les informations retournées par une centrale inertielle Bosch dite « 6 axes ». De quoi apporter en théorie une réponse plus fine, notamment sur l’angle, via les informations retournées sur les « axes » surveillés. L’adoption d’une commande de gaz électronique a également permis l’intégration d’un régulateur de vitesse particulièrement intuitif et d’un shifter bi directionnel. Celui-ci nous est apparu efficace en ville comme sur route, composant avec une boîte de vitesses bien étagée douce et suffisamment rapide dans son maniement.

Un Ride By Wire bénéfique

Bien entendu, des modes moteur répondent à présent. Ils sont au nombre de 4 : à Rain, Road et Sport s’ajoute un mode User personnalisable. Le mode Track, découvert il y a peu sur la 703R, n’est logiquement pas présent. Autre différence avec le roadster : la démultiplication finale de 44 dents contre 42, qui permet à la T, plus lourde de 15 kg, de tirer plus court. De quoi compenser ses 206 kg en ordre de marche ? Certainement. Cette valeur contenue place en tout cas la 703T en dessous du poids tous pleins faits de la Tracer 7 GT (212 kg), laquelle est juste un peu plus légère que la Tracer 9 de base.

Une concurrence plus chère et moins bien dotée

La version GT du best-seller Yamaha titre quant à elle 227 kg sans les valises, tout en se montrant nettement plus puissante : 119 ch ! En ligne de mire évidente de cette Zontes 703T, la famille des Tracer affronte également la récente Triumph Tiger Sport 800, qui peut être équipée d’une bagagerie complète incluant valises, top-case et supports lorsqu’elle prend le suffixe Tour et s’affiche à 14 595 €. La Tracer 9 GT s’affiche à 15 699 € et la Tracer 7 GT à 11 499 €. Oui mais voilà : la moto que vous avez sous les yeux coûte 7 599 €…Pour ce tarif, les suspensions fournies par Marzocchi sont entièrement réglables (pré contrainte, compression et détente) et la pré charge déportée pour le mono amortisseur (molette). Mieux encore, les pneumatiques sont des Michelin Road 6, une monte sport GT bien connue, récente et 100 % française. Tout du moins de conception. Elle peut en effet être produite en Thaïlande, ce qui serait plus cohérent avec la provenance de la Zontes : la Chine.

Accommodante

Haute de 805 mm, l’assise propose une forme agréable, mais manque d’épaisseur pour être pleinement confortable. On sent la semelle au niveau des bords, et donc une dureté à l’extérieur des cuisses. Quant à la position des jambes, elles sont dépliées uniquement lorsque l’on pose pied bien au sol, et se replient sans outrance une fois les pointes sur les repose-pieds, lesquels sont relativement reculés pour une routière pure. La Zontes 703T s’impose donc comme une sport GT décontractée. La posture est agréable, les genoux s’écartent et descendent le long du cadre, juste en dessous de la jonction avec le réservoir de 20 litres. Les mains trouvent pour leur part un guidon haut, relevé et de largeur correcte. Surtout, ce cintre se trouve plus proche du buste que sur d’autres concurrentes, offrant une légèreté supérieure lors du maniement à basse vitesse. Curiosité, celui-ci est monté sur silentblocs et bouge assez d’avant en arrière lorsqu’on le titille.

Ça va chauffer !

Les mains quant à elles, sont satisfaites de trouver des commandes compactes que les yeux apprécient tout autant : elles sont rétro éclairées en rouge. Mention spéciale au petit joystick façon Triumph, qui offre une navigation limpide dans les menus et se montre agréable à utiliser et bien placé. L’interface utilisateur est claire et l’on peut choisir pour deux modes de présentation (thème), dont un plus « techno » et plus lisible que celui par défaut, mais dont la forme peut perturber une fois encore. On ne se refait pas complètement !