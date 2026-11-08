Zontes 703T à l’essai : un trail 3 cylindres haut de gamme vendu à un prix cassé
3. L'avis de la rédaction de la Zontes 703 T
Certes cette prise de contact fut assez courte, avec une demi journée seulement de roulage et une centaine de kilomètres parcourus. Pour autant, l’itinéraire choisi aussi bien que les conditions météo ont permis de prendre la mesure de cette nouveauté 2026/2027. Rassurez-vous, le trois cylindres Zontes conserve tout son intérêt, quand bien même il lui manque 7 ch par rapport à sa version « full » (102 ch), disponible hors Europe. En effet, afin d’être compatible avec la norme européenne A2 et de limiter les coûts d’homologation, seule la version 70kW est importée par GD France.
Rigoureuse, agile, facile et bien équilibrée, réactive, pourvue d’un amortissement de qualité et d’assistances pertinentes dans leur intervention comme dans leur déclenchement, La Zontes 703T permet bien des fantaisies et de se lâcher au guidon sans forcément aller allumer le rappel de passage de rapport supérieur. Son couple omniprésent sur les deux premiers tiers du compte tours, n’incite pas forcément à aller chercher les hauts régimes et la puissance, pourtant expressifs eux aussi.
Efficace de moteur comme de partie cycle, invitant débutants comme aguerris à exploiter pleinement ses capacités, ce Roadstrail routier montre une belle homogénéité faisant rapidement oublier combien on l’a payée. Pour un tiers de moins minium que la concurrence, la Zontes en offre autant, si ce n’est plus, notamment en matière d’équipement. Economique, la Touring chinoise ? Tant qu’il n’est pas question d’entretien, oui. De fait, la garantie de 3 ans est assujettie à un intervalle d’entretien de 5 000 km pour les vidanges et vérifications de base, tandis que l’intervalle des plus grosses révisions est porté à 10 000 km. L’arrivée récente de ce moteur laisse peu de recul quant à sa longévité et le prix d’achat devrait encore laisser de la marge quant au retour sur investissement et au retour en concession plus fréquents que celui des concurrentes, souvent situé entre 10 000 (Yamaha) et 16 000 km (Triumph).
Chaînon manquant entre la Tracer 7 et la Tracer 9, la Zontes 703T peut se targuer d’en donner pour son compte, qu’il soit en banque ou niveau sensations. La dernière sortie des usines du constructeur indépendant (et certifié Opérateur Economique Agréé par l’UE), offre une prestation digne de plus gros et bien plus cher qu’elle : elle est haut de gamme. A notre sens, elle n’a pas besoin de stickers sur le bras oscillant ou d’un recours excessif à la couleur pour souligner sa performance globale ou son esthétique tranchée et tranchante, tant par ailleurs elle parvient à convaincre. En cela, elle n’aura aucun mal à concurrencer les japonaises et européennes pourtant bien installées, mais ne parvenant pas à se mettre autant à portée de tous.
Caradisiac a aimé
- Le comportement du moteur
- Les capacités routières
- Le rapport investissement/plaisir
- Le rapport qualité/prix
- Le niveau d’équipement
Caradisiac n'a pas aimé
- La selle peu rembourrée pour une routière
- Pas de raccourci pour désactiver le TCS
- Protection de la bulle au niveau des épaules
- Pas de navigation native
- Version « 102 ch » non disponible en France
La fiche technique de la Zontes 703 T
- Moteur : 3 cylindres, 4-temps, refroidissement liquide, DACT, Euro 5+
- Cylindrées : 699 cm3
- Puissance : 95 ch à 11.200 tr/min
- Couple : 74 Nm à 8.500 tr/min
- Boite de vitesse : 6 rapports
- Consommation : 5 l/100 km
- Cadre : périmétrique en aluminium
- Suspension avant : fourche inversée Marzocchi
- Suspension arrière : bras oscillant en aluminium, amortisseur Marzocchi
- Frein avant : double disque Nissin, ABS
- Frein arrière : simple disque, ABS
- Roues : jantes aluminium tubeless de 17 pouces
- Pneu avant : 120/70 R17
- Pneu arrière : 180/55 R17
- Longueur : 2.095 mm
- Largeur : 880 mm
- Hauteur : 1.280 mm
- Empattement : 1.480 mm
- Garde au sol : 160 mm
- Hauteur de selle : 805 mm
- Réservoir de carburant : 20 litres
- Poids : 206 kg en ordre de marche
|Zontes 703 T
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
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