Zontes 703T à l’essai : un trail 3 cylindres haut de gamme vendu à  un prix cassé 

Certes cette prise de contact fut assez courte, avec une demi journée seulement de roulage et une centaine de kilomètres parcourus. Pour autant, l’itinéraire choisi aussi bien que les conditions météo ont permis de prendre la mesure de cette nouveauté 2026/2027. Rassurez-vous, le trois cylindres Zontes conserve tout son intérêt, quand bien même il lui manque 7 ch par rapport à sa version « full » (102 ch), disponible hors Europe. En effet, afin d’être compatible avec la norme européenne A2 et de limiter les coûts d’homologation, seule la version 70kW est importée par GD France.

Rigoureuse, agile, facile et bien équilibrée, réactive, pourvue d’un amortissement de qualité et d’assistances pertinentes dans leur intervention comme dans leur déclenchement, La Zontes 703T permet bien des fantaisies et de se lâcher au guidon sans forcément aller allumer le rappel de passage de rapport supérieur. Son couple omniprésent sur les deux premiers tiers du compte tours, n’incite pas forcément à aller chercher les hauts régimes et la puissance, pourtant expressifs eux aussi.

Efficace de moteur comme de partie cycle, invitant débutants comme aguerris à exploiter pleinement ses capacités, ce Roadstrail routier montre une belle homogénéité faisant rapidement oublier combien on l’a payée. Pour un tiers de moins minium que la concurrence, la Zontes en offre autant, si ce n’est plus, notamment en matière d’équipement. Economique, la Touring chinoise ? Tant qu’il n’est pas question d’entretien, oui. De fait, la garantie de 3 ans est assujettie à un intervalle d’entretien de 5 000 km pour les vidanges et vérifications de base, tandis que l’intervalle des plus grosses révisions est porté à 10 000 km. L’arrivée récente de ce moteur laisse peu de recul quant à sa longévité et le prix d’achat devrait encore laisser de la marge quant au retour sur investissement et au retour en concession plus fréquents que celui des concurrentes, souvent situé entre 10 000 (Yamaha) et 16 000 km (Triumph).

Chaînon manquant entre la Tracer 7 et la Tracer 9, la Zontes 703T peut se targuer d’en donner pour son compte, qu’il soit en banque ou niveau sensations. La dernière sortie des usines du constructeur indépendant (et certifié Opérateur Economique Agréé par l’UE), offre une prestation digne de plus gros et bien plus cher qu’elle : elle est haut de gamme. A notre sens, elle n’a pas besoin de stickers sur le bras oscillant ou d’un recours excessif à la couleur pour souligner sa performance globale ou son esthétique tranchée et tranchante, tant par ailleurs elle parvient à convaincre. En cela, elle n’aura aucun mal à concurrencer les japonaises et européennes pourtant bien installées, mais ne parvenant pas à se mettre autant à portée de tous.

Caradisiac a aimé

Le comportement du moteur

Les capacités routières

Le rapport investissement/plaisir

Le rapport qualité/prix

Le niveau d’équipement Caradisiac n'a pas aimé La selle peu rembourrée pour une routière

Pas de raccourci pour désactiver le TCS

Protection de la bulle au niveau des épaules

Pas de navigation native

Version « 102 ch » non disponible en France

La fiche technique de la Zontes 703 T

Moteur : 3 cylindres, 4-temps, refroidissement liquide, DACT, Euro 5+

Cylindrées : 699 cm3

Puissance : 95 ch à 11.200 tr/min

Couple : 74 Nm à 8.500 tr/min

Boite de vitesse : 6 rapports

Consommation : 5 l/100 km

Cadre : périmétrique en aluminium

Suspension avant : fourche inversée Marzocchi

Suspension arrière : bras oscillant en aluminium, amortisseur Marzocchi

Frein avant : double disque Nissin, ABS

Frein arrière : simple disque, ABS

Roues : jantes aluminium tubeless de 17 pouces

Pneu avant : 120/70 R17

Pneu arrière : 180/55 R17

Longueur : 2.095 mm

Largeur : 880 mm

Hauteur : 1.280 mm

Empattement : 1.480 mm

Garde au sol : 160 mm

Hauteur de selle : 805 mm

Réservoir de carburant : 20 litres

Poids : 206 kg en ordre de marche