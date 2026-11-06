Enchères : les motos vont vous Joué-lès-Tours le 7 novembre (159 lots)

159 lots, 51 motos mais aussi des objets de déco (plaques émaillées, casques…), c’est ce qui vous attend ce samedi 7 novembre à Joué-lès-Tours (37). La vente, organisée par l’Hôtel des Ventes Giraudeau, commencera à 14h30. Ceux qui ne peuvent se rendre sur place pourront la suivre « en live » sur le site interencheres.com.

Les frais et les conditions de vente

21 %, c’est le taux qui sera appliqué sur le montant de l’adjudication lors de cette vente.

L’exposition des lots sera organisée le 6 novembre de 14 heures à 18 heures et le 7 novembre de 9 heures à 12 heures au 8 Allée Emile Delahaye 37320 Esvres.

La vente, sur désignation, se tiendra à l’Hôtel des Ventes Giraudeau, 25 rue Joseph Cugnot 37300 Joué-lès-Tours à partir de 14 heures 30.

L’enlèvement des lots pourra se faire à la fin de la vente.

Les machines jusqu’à 125 cm3

De nombreux 50 cm3 seront proposés en début de vente (une quinzaine) à des prix assez accessibles (jusqu’à 200 euros pour les Solex ou les Peugeot 103). Bon ! Pas sûr que les adjudications restent dans cette fourchette…

Pour occuper vos longues soirées d’hiver, nous vous proposons ce Benelli Export 3V de la fin des années cinquante. Il est complet et sera à restaurer entièrement. Son estimation a été fixée entre 300 et 500 euros.

Beaucoup moins de travail en perspective sur ce scooter Peugeot puisqu’on annonce juste un problème d’allumage à résoudre. Estimé entre 1 000 et 1 500 euros, il sera livré avec un important lot de pièces dont un moteur.

Si vous êtes à la recherche d’une 125 cm3, cette Honda CB K5 vous tend les bras. Elle fonctionne et nécessitera juste une petite révision (estimation entre 800 et 1 200 euros). D’autres 125 cm3 seront proposées (Suzuki GN et TU, Qingqi AS SM, MZ).

Plus radicale, cette Aprilia RS4 ne demande qu’à reprendre la route. Avec un peu plus de 31 000 kilomètres à son compteur, elle est proposée avec un contrôle technique favorable (estimation entre 1 500 et 2 000 euros).

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