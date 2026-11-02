Conçue pour l’aventure, la Honda Africa Twin entame une nouvelle ère avec une refonte radicale pour son millésime 2027.

La nouvelle CRF1150L Africa Twin, dotée d’un moteur bicylindre parallèle de 1 131 cm³, gagne en puissance et en couple, atteignant désormais 119 chevaux à 7 500 tr/min (+ 16,5 %), tandis que le couple maximal passe à 119 Nm à 5 750 tr/min grâce à des améliorations apportées à l’ensemble de sa mécanique, optimisant ainsi ses performances et son efficacité. Cette évolution résulte notamment d’une cylindrée accrue, d’un système d’admission repensé, de corps d’injection au diamètre élargi, d’une distribution et d’une culasse optimisées, ainsi que d’un taux de compression plus élevé.

Le système d’accélérateur électronique (« Throttle By Wire »), associé à une centrale inertielle (IMU) à six axes et à une unité de contrôle électronique (ECU), permet de modifier le mode de conduite pour adapter la puissance, le caractère et le comportement du moteur aux conditions ou à la situation rencontrée. Le système permet de régler indépendamment la puissance moteur (EP) et le frein moteur (EB) selon les préférences du pilote. Pour le millésime 2027, deux niveaux de réponse à l’accélération (« Dynamic » ou « Comfort ») sont intégrés aux modes de conduite par défaut. Il est aussi désormais possible d’effectuer des réglages personnalisés au sein de chaque mode via le mode « USER ». Le système de contrôle de couple (HSTC) propose sept niveaux d’intervention et peut être entièrement désactivé. Un système de contrôle du cabrage (Wheelie Control) est également inclus.

La transmission à double embrayage (DCT) de Honda, demeure disponible en option.

L’Africa Twin 2027 bénéficie aussi d’une refonte côté châssis, axée sur l’abaissement du centre de gravité. Elle intègre un réservoir de carburant secondaire situé sous la selle, ce qui permet de réduire le volume de carburant dans le réservoir principal et contribue de manière significative à la centralisation des masses. Le positionnement des composants majeurs, notamment la batterie, le calculateur (ECU), le bouchon de réservoir et la boîte à air, permet d’abaisser le centre de gravité.

Le cadre en acier de type semi-double berceau a également été revu. Une boucle arrière en aluminium, fixée par boulons, complète la structure. L’empattement demeure inchangé à 1 575 mm, tandis que l’angle de colonne et la chasse s’établissent respectivement à 27,5° et 117 mm. Le poids tous pleins faits est de 237 kg pour le modèle à boîte manuelle, et de 247 kg pour la version équipée de la transmission à double embrayage (DCT).

La ​​suspension bénéficie de l’une des améliorations les plus significatives pour le millésime 2027. Alors que le système Showa EERA (Showa Electronically Equipped Ride Adjustment) était auparavant proposé en option, cette technologie de dernière génération est désormais montée de série et intègre le système Honda Skyhook Control, qui ajuste en continu la force d’amortissement en fonction des mouvements. Outre les réglages de suspension adaptables à la présence d’un passager ou de bagages, une nouvelle option « Minimum » permet de réduire la hauteur de selle de 10 mm.

Côté équipements, les nouveaux doubles projecteurs à LED intègrent des feux d’angle ainsi que des feux de jour (DRL). Le guidon est plus étroit, positionné plus haut et plus en avant, tandis que les repose-pieds ont été déplacés vers l’intérieur et vers l’arrière. La selle bénéficie d’une mousse retravaillée et d’un profil optimisé pour un confort accru. La bulle est désormais réglable électriquement sur une amplitude de 130 mm. Le nouveau système d’instrumentation comprend un écran TFT couleur de sept pouces, doté d’un affichage spécifique pour le tout-terrain et d’une boussole ainsi qu’un écran secondaire de 5,7 pouces. Le contrôle s’effectue via l’écran tactile ou de nouvelles commandes rétroéclairées. Un compartiment verrouillable, intégré au cache-réservoir, peut accueillir un grand smartphone et dispose d’une prise USB-C. La connectivité avec Apple CarPlay et Android Auto est désormais sans fil, tandis qu’un système de clé intelligente (Honda SMART Key) permet de gérer le contact, le verrouillage de la direction et l’ouverture du bouchon de réservoir. Le régulateur de vitesse, les poignées chauffantes, les protège-mains et le porte-paquets en aluminium sont inclus de série.

Une nouvelle Africa Twin, trois versions

Disponible en deux coloris, Pearl Glare White et Mat Sandstorm Beige, l’Africa Twin 2027 est aussi déclinée en deux autres versions en plus du modèle standard : Enduro Sports et Adventure Sports.

Reprenant le moteur, le cadre, le bras oscillant, la position de conduite, ainsi que les évolutions électroniques et le système d’infodivertissement de l’Africa Twin, la version Enduro Sports, uniquement disponible en coloris Extreme Red se déleste du superflu pour privilégier une utilisation tout-terrain, affichant un gain de poids de 9 kg.

Elle se distingue par une garde au sol accrue, une selle plus haute et des suspensions à grand débattement entièrement réglables : une fourche inversée de 49 mm (type cartouche fermée, inspirée de la CRF450RALLY) et un monoamortisseur arrière Showa avec système Pro-Link.

La crème de la crème technologique

À l’opposé, avec son orientation routière, l’Africa Twin Adventure Sports (en coloris Pearl Glare White et Mat Ballistic Black Metallic) reste au catalogue de la marque japonaise avec une nouvelle version haut de gamme : l’Africa Twin Adventure Sports « Sensing Ride », qui intègre les technologies les plus récentes et est proposée exclusivement avec la transmission DCT.

Grâce à des radars placés à l’avant et à l’arrière, le système surveille en permanence le trafic environnant. Il inclut aussi un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction « Stop & Go », une assistance au freinage d’urgence, l’alerte de collision frontale, la surveillance des angles morts, l’alerte de collision arrière et un système d’information sur la distance avec les véhicules situés à l’arrière.

Outre les réglages de suspension adaptés au transport d’un passager et de bagages, une nouvelle option « Minimum » permet de réduire la hauteur de selle de 5 mm.

La Honda Africa Twin 2027 Adventure Sports reste aussi accessible en version standard et manuelle, sans le package électronique « Sensing Ride ».