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Honda CBR500R Four : moteur quatre-cylindres de 70 chevaux et E-Clutch de série pour la sportive midsize japonaise

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

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C’est l’une des grosses surprises de ce millésime 2027. Honda relance une sportive de moyenne cylindrée reposant sur un tout nouveau moteur quatre-cylindres. Directement inspirée de la lignée des CB400 Super Four, la nouvelle CBR500R Four associe un bloc ligne inédit, la technologie d’embrayage Honda E-Clutch de série et une partie-cycle affûtée pour venir taquiner les sportives du marché.

Honda CBR500R Four : moteur quatre-cylindres de 70 chevaux et E-Clutch de série pour la sportive midsize japonaise

Honda poursuit la présentation de ses modèles 2027 avec une nouvelle sportive de moyenne cylindrée : la CBR500R Four.

Cette proposition inédite au sein de la gamme européenne embarque un tout nouveau moteur quatre cylindres en ligne de 500 cm³ et la technologie Honda E-Clutch de série.

Le quatre-cylindres en ligne DACT est entièrement nouveau, avec admission verticale et double dynamique « ram-air ». Il offre 53 kW (72 chevaux) et 47,4 Nm de couple 9 750 tr/min, pour une zone rouge fixée à 12 500 tr/min (une version A2 sera aussi disponible). Les cylindres traités au Ni-SiC et poussoirs de soupapes à revêtement DLC sont conçus pour réduire les frottements internes. Une version bridée à 35 kW sera également disponible au catalogue.

Honda CBR500R Four : moteur quatre-cylindres de 70 chevaux et E-Clutch de série pour la sportive midsize japonaise
Honda CBR500R Four : moteur quatre-cylindres de 70 chevaux et E-Clutch de série pour la sportive midsize japonaise

Comme sur de nombreux modèles de la marque, le système Honda E-Clutch est donc monté de série. Il permet, lors des démarrages, arrêts et passages de rapports, de ne jamais toucher au levier d’embrayage, tout en conservant la possibilité d’actionner ce dernier manuellement à tout moment. L’accélérateur Ride-by-Wire offre trois modes de conduite prédéfinis, 2 modes personnalisables (USER) et le contrôle de couple HSTC (Honda Selectable Torque Control).
Ces paramètres sont gérés via un écran TFT de cinq pouces, doté de la connectivité Honda RoadSync et d’une prise de charge USB-C.

Une sportive de moyenne cylindrée qui se veut accessible

Honda CBR500R Four : moteur quatre-cylindres de 70 chevaux et E-Clutch de série pour la sportive midsize japonaise

Côté partie-cycle, on retrouve un tout nouveau cadre en acier de type « diamant », dans lequel le moteur est utilisé comme élément structurel, une solution qui permet de réduire le poids (189 kg en ordre de marche avec réservoir de carburant de 14 litres). La géométrie affiche un angle de colonne de 25° et une chasse de 99 mm, avec un empattement de 1 408 mm. Une fourche inversée KYB de 41 mm, un bras oscillant en aluminium avec suspension arrière Pro-Link et un double disque de frein de 296 mm avant avec étriers à deux pistons Nissin à montage radial sont aussi au menu de la dotation de série de cette nouvelle sportive. À l’arrière, un disque de 240 mm est pincé par un étrier à un seul piston (ABS à deux canaux). Les roues, en aluminium moulé léger, arborent un design à cinq branches en « Y » et sont chaussées de pneus Pirelli Diablo Rosso IV, en dimensions 120/70-ZR17 à l’avant et 160/60-ZR17 à l’arrière.

Honda CBR500R Four : moteur quatre-cylindres de 70 chevaux et E-Clutch de série pour la sportive midsize japonaise

La nouvelle Honda CBR500R Four sera disponible en deux coloris : Rouge « Ignition » (tricolore) et Noir « Mat Ballistic » métallisé.

La fiche technique 

2027 CBR500R FOUR

MOTEUR

Type de refroidissement

Liquide

Simple ou double arbre à cames en tête

DACT

Configuration

En ligne

Nombre de cylindres

4

Nombre de soupapes par cylindre

4

Cylindrée (cm³)

502

Alésage (mm)

60

Course (mm)

44,4

Rapport volumétrique (X:1)

12,3

Puissance maximale (kW / ch à tr/min)

51,8 à 11 000

Couple maximal (Nm à tr/min)

46,3 à 10 500

Niveau sonore à l’arrêt (dB)

75,2

Vitesse maximale (km/h)

210

Capacité d’huile (L)

3,2

ALIMENTATION

Carburation

Injection électronique PGM-FI

Capacité du réservoir de carburant (L)

14

Émissions de CO₂ WMTC (g/km)

105

Consommation de carburant (L/100 km)

4,5

TRANSMISSION

Type d’embrayage

Multidisque en bain d’huile, assisté et antidribble

Type de transmission

E-Clutch

Nombre de rapports

6

Transmission finale

Chaîne

PARTIE-CYCLE

Type de cadre

Double poutre

Forme du cadre

Diamant

Matériau du cadre

Acier

Poids du cadre (kg)

14

Dimensions : longueur (mm)

2 081

Dimensions : largeur (mm)

758

Dimensions : hauteur (mm)

1 145

Empattement (mm)

1 408

Hauteur du guidon (mm)

906

Hauteur de selle (mm)

780

Garde au sol (mm)

135

Angle de chasse (degrés)

25

Chasse (mm)

99

Rayon de braquage (m)

2,9

Poids tous pleins faits (kg)

189

Masse maximale en charge (kg)

367

SUSPENSIONS

Suspension avant : type

Inversée

Suspension avant : marque

KYB

Suspension avant : diamètre de fourche (mm)

41

Suspension avant : longueur de course (mm)

120

Suspension avant : débattement (mm)

109

Suspension avant : réglable ?

Non

Suspension arrière : type

Monoamortisseur

Suspension arrière : marque

Autre

Suspension arrière : longueur de course (mm)

52,5

Suspension arrière : débattement (mm)

119

Suspension arrière : réglable ?

Précharge

Type de bras oscillant

Pro-Link

Matériau du bras oscillant

Aluminium

ROUES

Dimension roue : avant

17M/C x MT3.5

Dimension roue : arrière

17M/C x MT4.5

Type de roue

Moulée

Pneu avant

120/70/ZR17

Pneu arrière

160/60/ZR17

Marque / type de pneu

Pirelli

FREINS

Type d’ABS

ABS à deux canaux

Disques de frein avant : nombre

2

Disques de frein avant : diamètre (mm)

296

Étriers de frein avant : nombre total

2

Étriers de frein avant : type

2 pistons, montage radial

Étriers de frein avant : marque

Nissin

Disque de frein arrière : diamètre (mm)

240

Étrier de frein arrière : type

1 piston, montage axial

Étrier de frein arrière : marque

Nissin

BATTERIE ET ÉCLAIRAGE

Type de batterie

AGM

Capacité de la batterie (V/Ah)

12/6

Phare / feu arrière

LED / LED

Signal de freinage d’urgence (ESS)

Oui

AIDES À LA CONDUITE

Accélérateur électronique (TBW)

Oui

Modes de conduite sélectionnables (nombre et type)

5 modes (Standard, Sport, Urban + 2 modes User)

Contrôle de couple Honda HSTC

Oui

Contrôle du cabrage

Oui

INSTRUMENTATION ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Type de compteur

TFT

Taille du compteur (pouces)

5

Connectivité

RoadSync

Prise USB

USB-C

Système antivol

HISS (Honda Ignition Security System)

Alarme

En option

 

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