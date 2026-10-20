Honda poursuit la présentation de ses modèles 2027 avec une nouvelle sportive de moyenne cylindrée : la CBR500R Four.

Cette proposition inédite au sein de la gamme européenne embarque un tout nouveau moteur quatre cylindres en ligne de 500 cm³ et la technologie Honda E-Clutch de série.

Le quatre-cylindres en ligne DACT est entièrement nouveau, avec admission verticale et double dynamique « ram-air ». Il offre 53 kW (72 chevaux) et 47,4 Nm de couple 9 750 tr/min, pour une zone rouge fixée à 12 500 tr/min (une version A2 sera aussi disponible). Les cylindres traités au Ni-SiC et poussoirs de soupapes à revêtement DLC sont conçus pour réduire les frottements internes. Une version bridée à 35 kW sera également disponible au catalogue.

Comme sur de nombreux modèles de la marque, le système Honda E-Clutch est donc monté de série. Il permet, lors des démarrages, arrêts et passages de rapports, de ne jamais toucher au levier d’embrayage, tout en conservant la possibilité d’actionner ce dernier manuellement à tout moment. L’accélérateur Ride-by-Wire offre trois modes de conduite prédéfinis, 2 modes personnalisables (USER) et le contrôle de couple HSTC (Honda Selectable Torque Control).

Ces paramètres sont gérés via un écran TFT de cinq pouces, doté de la connectivité Honda RoadSync et d’une prise de charge USB-C.

Une sportive de moyenne cylindrée qui se veut accessible

Côté partie-cycle, on retrouve un tout nouveau cadre en acier de type « diamant », dans lequel le moteur est utilisé comme élément structurel, une solution qui permet de réduire le poids (189 kg en ordre de marche avec réservoir de carburant de 14 litres). La géométrie affiche un angle de colonne de 25° et une chasse de 99 mm, avec un empattement de 1 408 mm. Une fourche inversée KYB de 41 mm, un bras oscillant en aluminium avec suspension arrière Pro-Link et un double disque de frein de 296 mm avant avec étriers à deux pistons Nissin à montage radial sont aussi au menu de la dotation de série de cette nouvelle sportive. À l’arrière, un disque de 240 mm est pincé par un étrier à un seul piston (ABS à deux canaux). Les roues, en aluminium moulé léger, arborent un design à cinq branches en « Y » et sont chaussées de pneus Pirelli Diablo Rosso IV, en dimensions 120/70-ZR17 à l’avant et 160/60-ZR17 à l’arrière.

La nouvelle Honda CBR500R Four sera disponible en deux coloris : Rouge « Ignition » (tricolore) et Noir « Mat Ballistic » métallisé.

La fiche technique