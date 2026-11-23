Après un premier prototype dévoilé en 2025, l'association SIGMA REGEN Superbike vient de dévoiler une seconde machine : la LMT02.

Ce prototype hors norme, issu des travaux de recherche d'une équipe d'étudiants et d'ingénieurs de l'école d'ingénieurs SIGMA Clermont, avec le soutien de la structure National Motos, référence historique de l'endurance française, permettre à ses concepteurs de franchir une nouvelle étape dans son ambition d'aligner une moto lors de l'édition 2029 des 24 Heures du Mans.

Leur base de travail ? Le châssis d'une Honda CBR1000RR-R Fireblade, débarrassée de son moteur thermique au profit d'une architecture électrique totalement inédite sur piste.

Une première mondiale pour la Superbike électrique clermontoise

Ce prototype inédit intègre le SRERA (Système de Récupération d’Énergie sur la Roue Avant), une technologie permettant de récupérer de l’énergie sur la roue avant d’une moto de course. Conçu, fabriqué et assemblé par les élèves-ingénieurs de SIGMA Clermont, l'innovation constitue une première mondiale.

Un arbre de transmission relie directement le groupe propulseur électrique à la roue avant. Cela permet d'optimiser la régénération au freinage (l'équipe estime pouvoir récupérer jusqu'à 33 % d'énergie) et d'offrir deux roues motrices transformant de fait la Fireblade en superbike à transmission intégrale.

Pour l'heure, ce laboratoire roulant en est encore au stade de validation et affiche une fiche technique assez sage avec une unité électrique qui ne qu'actuellement 45 chevaux (environ 33 kW) pour une vitesse de pointe plafonnant à 160 km/h.

Mais les concepteurs clermontois ne comptent pas en rester là. À terme, leur ambition est de grimper jusqu'à 250 kW, soit l'équivalent de 340 chevaux. Avec un objectif : " démontrer qu’une moto électrique peut rivaliser avec les modèles thermiques et devenir la première à franchir la ligne d’arrivée des 24 Heures Motos du Mans. "