Face à l’offensive des marques chinoises, Honda riposte avec une « gigafactory » à 530 millions d’euros
Alors que les constructeurs chinois continuent de grappiller des parts de marché à travers le monde, Honda riposte avec un projet industriel hors-norme : un investissement de 530 millions d’euros à Manaus, au Brésil, pour porter sa capacité de production annuelle à 2,3 millions de machines d’ici à 2029.
Chez Honda, on ne fait pas dans la demi-mesure quand il s’agit de défendre son leadership mondial. À l’heure où la concurrence venue de Chine bouscule l’ordre établi sur tous les continents, le géant japonais n’entend pas rester les bras croisés. Sa réponse pour contrer l’offensive chinoise passe notamment par l’extension de son complexe historique de Manaus, au cœur de l’Amazonie brésilienne.
Chiffré à 530 millions d’euros, ce plan d’investissement coïncide avec le 50ème anniversaire de Moto Honda da Amazônia, la filiale locale du constructeur japonais. Concrètement, le site actuel, qui compte déjà deux usines et quatre lignes d’assemblage d’où sortent chaque jour 7 200 deux-roues, va accueillir deux nouvelles unités de production complètes.
Honda se donne les moyens de répondre à l’offensive chinoise
À l’horizon 2029, cette véritable « gigafactory » de la moto devrait donc afficher une cadence de 2,3 millions d’unités fabriquées par an, tout en générant 2 000 emplois supplémentaires sur ce site historique. 20 modèles différents y sont assemblés, couvrant un spectre allant des petites cylindrées de 110 cm³ jusqu'aux gros cubes de 1 100 cm³ !
Avec déjà plus de 33 millions de motos sorties des chaînes de Manaus depuis 30 ans et exportées vers 19 pays, Honda se montre réactif sur un marché des deux-roues où les constructeurs chinois ont bouleversé les codes établis depuis des décennies.
Une réponse nécessaire pour conserver son statut de numéro un mondial.
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