Une première mondiale pour Honda

Depuis sa création en 1948, Honda a parcouru beaucoup de chemin.

76 ans après les débuts de la Honda Dream Type D, en 1949, la firme japonaise annonce avoir franchi la barre des 500 millions de deux-roues produits. Une première mondiale.

Une cadence tenue en partie grâce à la production des véhicules dans le monde entier. Honda a commencé la fabrication en série de ses motos à l'étranger dès 1963, avec la création d'un premier site en Belgique. Depuis, la production s'est développée partout dans le monde, en accord avec le principe de "produire localement, là où se trouve la demande" affirme la marque.

Après avoir atteint 100 millions d'unités produites en 1997, Honda va encore accélérer le rythme : 200 millions en 2008 et 300 millions en 2014. En 2018, pour la première fois de son histoire, Honda va enregistrer une production annuelle supérieure à 20 millions d'unités, pour une production totale cumulée de 400 millions de véhicules dès 2019.

Si la production a été ralentie, à l'instar du monde entier, mis partiellement sur pause pendant plusieurs mois par la crise du Covid, la firme annonce aujourd'hui avoir franchi une nouvelle étape avec la production d'un demi-milliard de deux-roues motorisés depuis sa création.

Un record qui en appelle d'autres pour Honda

Avec une capacité de production annuelle de plus de 20 millions d'unités grâce à 37 usines réparties dans 23 pays et un réseau de plus de 30 000 concessionnaires et affiliés dans le monde entier, la marque japonaise ne compte pas diminuer la cadence.

Une bonne nouvelle pour un marché qui, s'il connaît quelques difficultés en Europe, peut compter sur des valeurs sûres pérennes.