Chez Honda, la sécurité n’est pas un vain mot, mais un véritable objectif martelé sans relâche : diviser par deux le nombre de décès sur la route d’ici à 2030, pour viser le « zéro mort » en 2050.

Pour matérialiser cette ambition à l’EICMA 2026, la firme japonaise a présenté le SENSING RIDE, un bouclier technologique inédit spécialement développé pour les deux-roues.

Pour étrenner ce système, Honda a choisi la toute nouvelle CRF1150L Africa Twin Adventure Sports millésime 2027.

Si l’automobile utilise déjà largement les radars, leur intégration à moto s’avère nettement plus complexe. Honda s’appuie pour cela sur la transmission à double embrayage DCT.

En croisant les données des radars placés à l’avant et à l’arrière de la moto avec la gestion automatique de la boîte, le SENSING RIDE est capable d’offrir un régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec fonction Stop & Go : la moto gère automatiquement la décélération jusqu’à l’arrêt complet en embouteillage ou au feu, puis assiste le redémarrage d’une simple sollicitation du pilote.

Un véritable arsenal technologique au service de la sécurité

Au-delà de la gestion de la vitesse, le système introduit 8 fonctionnalités de sécurité de pointe : une assistance à la conduite en groupe (l’ACC ajuste les distances de sécurité avec les autres motos), le maintien des distances de sécurité, l’assistance au freinage d’urgence (amplifie la pression sur les freins si le système détecte un risque imminent d’impact alors que le pilote commence à freiner), l’alerte de collision frontale par un visuel d’urgence sur le tableau de bord, la surveillance des angles morts via des témoins lumineux intégrés aux rétroviseurs, l’avertissement de collision arrière (clignotement rapide des feux arrière pour prévenir les véhicules arrivant trop vite derrière) et la détection de véhicule en approche rapide.

Un véritable copilote électronique connecté directement aux radars et à la transmission DCT pour améliorer la sécurité du pilote.

Reste à savoir si ce système ne s’avère finalement pas trop intrusif lors de la conduite.