Coup dur pour la nouvelle transmission automatisée de Yamaha.

La marque japonaise annonce le lancement d’une campagne de rappel concernant ses modèles MT-09 standards, Tracer 9, Tracer 9 GT et Tracer 9 GT + équipés de la transmission Y-AMT.

Pour rappel, le système Y-AMT pour Yamaha Automated Manual Transmission, permet au pilote de choisir entre une transmission manuelle avec passage des rapports via des gâchettes placées au guidon ou entièrement automatisée.

C’est le revers de la médaille des nouvelles technologies lors de leur lancement. Alors que la transmission automatisée Y-AMT séduit de nombreux motards depuis son arrivée sur le fameux trois-cylindres CP3, la marque aux trois diapasons doit faire face à un problème mécanique sur ses derniers modèles.

En cause : une butée d’axe de sélection fragile qui peut se rompre lors de passages de vitesses répétés et bloquer la boîte de vitesses.

Selon Yamaha : « Dans les cas extrêmes, le voyant de dysfonctionnement du système Y-AMT pourrait apparaître au tableau de bord du véhicule, empêchant ainsi le passage des vitesses et le redémarrage du moteur. »

Sur le marché français ce sont 2 595 motos qui sont concernées par cette vaste campagne de rappel.

Les clients possesseurs de ces machines ont été prévenus par courrier recommandé et doivent prendre rendez-vous dans les meilleurs délais avec leur concessionnaire Yamaha afin de faire procéder gratuitement à une intervention en atelier. La nature exacte de la résolution du problème n’a pas été précisée par Yamaha.