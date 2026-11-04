KTM va mieux, comme en témoignent les nombreuses nouveautés présentes sur le stand de la marque autrichienne à l’occasion de cette édition 2026 du salon EICMA de Milan.

Entre les roadsters et les trails, KTM a dévoilé la dernière génération de sa petite sportive, la 450 RC.

Une vraie pistarde homologuée, pensée pour redistribuer les cartes de la catégorie de moyenne cylindrée dès son arrivée en tant que millésime 2028.

Car oui, il faudra encore patienter un peu avant de voir la 450 RC arriver sur les routes et les circuits. La production est prévue pour fin 2027, la KTM 450 RC étant destinée à rejoindre la gamme en 2028.

La partie-cycle intègre des suspensions WP APEX réglables aux deux extrémités. À l’avant, on retrouve une fourche inversée (USD) WP APEX de 43 mm, ajustable en compression et en détente, tandis qu’à l’arrière, un amortisseur WP APEX (réglable en précharge et en détente) est monté sur un bras oscillant monobras. Le freinage est assuré à l’avant par un disque de 320 mm pincé par un étrier radial à 4 pistons.

Une nouvelle sportive, mais pas avant 2028

La KTM 450 RC est équipée de série de pneus Pirelli Diablo Rosso 4 et bénéficie également de technologies d’assistance au pilotage habituellement réservées aux modèles de la gamme « Street » supérieure de KTM : ABS en courbe, système MTC (contrôle de traction), ABS à deux canaux avec modes « Road » et « Supermoto », ainsi que plusieurs modes de conduite. Ces fonctionnalités sont accessibles via un écran TFT de 5 pouces, tandis que des ports de charge USB-A et USB-C complètent l’équipement technologique.

Côté moteur, un bicylindre parallèle de 449 cm³ à 270° développant 55 chevaux était évoqué il y a quelques mois.

À voir si cela se confirme, le reste des caractéristiques techniques de la moto devant être communiqués prochainement.