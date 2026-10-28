Quelques semaines en arrière, KTM annonçait sa présence pour l’édition 2026 de l’édition du salon EICMA de Milan.

Une nouvelle en forme de soulagement pour une marque qui a connu de grosses difficultés financières pendant de nombreux mois.

KTM, qui retrouve donc des couleurs, veut continuer sur sa lancée, et profiter de la vitrine mondiale qu’offre le salon milanais pour présenter son millésime 2027.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que KTM ne se déplacera pas les mains vides. Le Salon de Milan servira de cadre à la présentation de nouveaux modèles ainsi que de technologies inédites destinées au tout-terrain. En attendant les images officielles, la marque a confirmé des évolutions d’équipement sur plusieurs modèles Adventure et Super Duke, ainsi que de nouveaux coloris pour d’autres machines.

La KTM 390 Adventure R est désormais dotée d’un nouveau commodo sur la partie gauche du guidon, permettant d’activer, en option, un régulateur de vitesse. La 390 Adventure X bénéficie également d’une mise à jour, incluant deux nouvelles combinaisons de couleurs et un tableau de bord TFT. Son arrivée est programmée pour décembre 2026, après l’EICMA.

Les KTM 390 SMC R et 390 Enduro R se pareront de nouvelles combinaisons de couleurs pour 2027. La première conserve son orientation « supermotard », tandis que la seconde est destinée à un usage « dual-sport ». Le communiqué ne fait état d’aucune modification technique pour ces deux modèles. Les « petites soeurs » 125 SMC et 125 Enduro bénéficieront également de nouveaux coloris.

La KTM 790 Adventure adopte un nouveau coloris dominé par le noir, remplaçant les anciennes options orange et blanche. KTM n’annonce aucune modification technique pour 2027.

Plus de technologie pour les grosses cylindrées

Les plus grosses KTM 1390 Super Duke R et R EVO se parent de nouveaux coloris et profitent d’une mise à jour de leur écran tactile TFT de 8,8 pouces. Selon KTM, cette nouvelle interface rend l’utilisation plus fluide. Elles intègrent également de nouveaux commodos au guidon, ainsi qu’une configuration optimisée des étriers de frein Brembo HyPure.

La KTM 1390 Super Duke GT, présentée à l’EICMA 2024, arrivera chez les concessionnaires début 2027, avec une refonte par rapport à la génération précédente. Son équipement comprend également un écran TFT de 8,8 pouces avec navigation par cartes intégrées (hors ligne), un pare-brise réglable de série, un support intégré pour appareils SP Connect, ainsi qu’une selle repensée pour un meilleur confort lors des longs trajets. La version GT EVO intègre le système de transmission manuelle automatisée (AMT) de KTM. Celui-ci permet de choisir entre un passage des vitesses manuel ou un mode automatique, sans avoir à actionner le levier d’embrayage.

La présentation de KTM à l’EICMA aura lieu le 3 novembre à 10h45. La marque y dévoilera une nouvelle génération de technologies spécifiquement développées pour la pratique du tout-terrain, et donnera un avant-goût d’une autre nouveauté « surprise » dans cette catégorie, dont les détails n’ont pas encore été révélés.