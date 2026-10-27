Aprilia dit adieu à Phillip Island avec une RS 660 Tribute de 105 chevaux, numérotée et chargée d'histoire !

Pour Aprilia, Phillip Island n'est pas une simple destination du championnat. Le constructeur de Noale y a remporté dix victoires dans différentes catégories du Championnat du monde de vitesse, sans compter ses succès en World Superbike avec la RSV4.

Mais c'est en 2025 que le circuit australien a pris une dimension encore plus symbolique. Cette année-là, Raúl Fernández remportait le Grand Prix MotoGP au guidon de la RS-GP, offrant à Aprilia sa 300e victoire en Championnat du monde.

Un chiffre qui consacrait le constructeur italien comme la marque européenne la plus victorieuse de l'histoire des Grands Prix moto. Difficile d'imaginer meilleur endroit pour célébrer cette étape.

Et alors que Phillip Island doit quitter le calendrier MotoGP à partir de 2027, Aprilia transforme cette histoire commune en objet de collection.

Une livrée qui raconte le circuit australien

Dévoilée par Marco Bezzecchi, la RS 660 Phillip Island Tribute reprend la base technique de la sportive italienne, mais adopte une présentation entièrement dédiée au tracé australien.

Le résultat joue sur trois couleurs :

- Blanc : la teinte dominante du carénage.

- Vert : les panneaux latéraux et la partie arrière.

- Rouge : les jantes, pour compléter l'identité visuelle inspirée du circuit.

Les flancs portent le dessin de Phillip Island, son nom et un drapeau à damiers placé près de la ligne d'arrivée. Le réservoir accueille un écusson rappelant les victoires d'Aprilia sur cette piste.

Chaque exemplaire possède également son numéro individuel sur la colonne de direction. Enfin, un couvre-selle passager spécifique complète l'ensemble. Aprilia ne cherche donc pas à déguiser sa RS 660 en prototype MotoGP. Elle revendique plutôt une filiation historique entre sa sportive de route et ses machines de compétition.

105 chevaux et une électronique digne d'une vraie sportive

Sous cette décoration exclusive, la mécanique reste celle de la RS 660 standard. On retrouve le bicylindre parallèle de 659 cc, développant 105 chevaux à 10 400 tr/min et 70 Nm à 8 400 tr/min.

Le moteur participe à la rigidité structurelle du châssis en aluminium, une architecture conçue pour conserver un ensemble compact et léger. L'équipement électronique demeure particulièrement complet.

Le système Aprilia aPRC comprend notamment le contrôle de traction, l'anti-wheeling, la gestion du frein moteur et plusieurs cartographies d'injection. S'y ajoutent l'ABS en courbe, une centrale inertielle à six axes, le contrôle de départ, le shifter électronique et le régulateur de vitesse. Une version bridée à 35 kW est également prévue pour les titulaires du permis A2.

La Tribute privilégie donc l'exclusivité esthétique et historique plutôt qu'une augmentation de puissance. Et c'est précisément ce qui lui donne son caractère : une sportive utilisable au quotidien, mais dont chaque détail rappelle un circuit mythique.

Rendez-vous à l'EICMA 2026

La nouvelle Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute sera présentée au public lors du salon EICMA de Milan, du 5 au 8 novembre 2026. Elle sera exposée sur le stand Aprilia, dans le pavillon 9.

Le constructeur n'a pas encore précisé, dans les informations communiquées, le nombre total d'exemplaires prévus ni leur tarif. Deux données qui détermineront naturellement son potentiel de collection.

Phillip Island restera associé à ses courbes rapides, à ses dépassements impossibles et à ses courses souvent imprévisibles. Aprilia a choisi de prolonger cette mémoire au-delà du calendrier.

La RS 660 Tribute ne fera pas revenir Phillip Island en MotoGP. Mais elle permettra à quelques passionnés d'emporter avec eux un petit morceau de ce circuit que personne n'a vraiment envie de voir disparaître.