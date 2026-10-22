Voilà plus de dix ans que la famille Yamaha MT fait des ravages sur le marché des roadsters. De la MT-09 à la petite MT-125, la philosophie est restée la même : du style et du fun.

Pour 2027, la benjamine de la fratrie passe à la vitesse supérieure et adopte la nouvelle génération du design Hyper Naked.

La Yamaha MT-125 2027 arbore un nouveau design avec une silhouette plus élancée, grâce à une nouvelle selle et un réservoir à la forme également redessinée, associée des écopes texturées ornées d’un motif transparent, teinté aux reflets irisés et arborant le logo MT. Selon la marque japonaise, ce nouveau design offre un confort accru au pilote.

Mais c’est surtout l’avant qui concentre le plus d’évolutions. Le roadster s’offre une nouvelle face avant aux lignes acérées, combinant des optiques LED inédites et des clignotants en forme de lame.

Résultat : un regard ultra-agressif, souligné par un petit saute-vent teinté arborant le logo MT-125.

La petite MT-125 fait comme ses grandes sœurs

Sous ce nouveau costume, les fondamentaux du roadster 125 Yamaha ne bougent pas. On retrouve l’architecture qui fait le succès de la machine avec le monocylindre de 125 cm³ (15 chevaux) doté de l’admission variable (VVA), le cadre Deltabox et la fourche inversée de 41 mm.

Côté high-tech, la firme d’Iwata conserve l’écran TFT de 5 pouces. Il intègre toujours la connectivité smartphone via l’application MyRide et la navigation turn-by-turn pour ne jamais perdre le nord en ville.

Si le tarif du millésime 2027 de la Yamaha MT-125 n’a pas encore été communiqué, on sait qu’elle sera disponible en quatre coloris : la teinte Redline White arborant une selle bicolore, vient s’ajouter aux coloris Ice Storm, Icon Blue et Tech Black.