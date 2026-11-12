L’automne est bien installé et avec lui son lot de routes humides, de feuilles mortes et de températures en chute libre. Pour aider les propriétaires de ses motos et scooters à aborder cette période délicate en toute sécurité, Yamaha lance une opération atelier et entretien.

Pour tout passage dans l’atelier d’un concessionnaire participant, les techniciens de la marque effectuent gratuitement un diagnostic complet de votre machine sur 10 points de contrôle essentiels : l’éclairage et la signalisation, le niveau du liquide de freins, l’usure des plaquettes et des disques, l’état et la pression des pneumatiques, le niveau d’huile moteur, le niveau du liquide de refroidissement, l’état de la transmission finale (chaîne ou courroie), l’état des suspensions avant et arrière, l’état de charge de la batterie (souvent mise à rude épreuve dès les premières gelées), et un contrôle visuel général (commandes, rétroviseurs, câbles, durites et fixations).

10 % de remise sur les pièces d’origine Yamaha

En plus de ce bilan de santé offert, Yamaha accorde une réduction immédiate de 10 % sur le tarif des consommables d’origine nécessaires à la révision courante. Sont notamment concernés : les filtres (huile et air), les kits chaîne, les plaquettes et disques de frein, les bougies, les courroies, les batteries, ou encore les leviers et rétroviseurs.

Attention toutefois aux petites lignes : l’offre s’applique exclusivement à l’entretien régulier et ne couvre pas les grosses réparations (accident, réfection moteur) ni le remplacement des pneumatiques.

Pour profiter de ce coup de pouce, il y a une règle à respecter : il faut impérativement réserver votre créneau en ligne via le site officiel avant le 9 décembre 2026 inclus.

Bonne nouvelle malgré tout pour ceux qui ont un emploi du temps chargé : si le rendez-vous doit être pris avant le 9 décembre, l’intervention en atelier, elle, peut être réalisée jusqu’au 30 janvier 2027 au plus tard. De quoi planifier tranquillement sa révision hivernale.