Présente sur le salon EICMA de Milan, la marque italienne Benelli a profité de l’occasion pour dévoiler sa vision du futur avec un concept inédit : la Tornado Naked Tre 903.

Pour les passionnés de la marque italienne, passée sous pavillon chinois depuis deux décennies, ce nouveau concept à une saveur particulière puisqu’il marque le retour du moteur trois-cylindres. Après les Tornado Tre et TNT 1130, Benelli réactive donc une recette qui a fait succès, avec cette Tornado Naked Tre 903 Concept, un prototype hyper-sportif qui préfigure le futur technologique du constructeur.

Un concept qui a suscité un bel engouement dans les allées du salon milanais.

Et pour cause, sous l’habillage hyper agressif aux faux airs de pistarde, bat un tout nouveau moteur trois-cylindres en ligne de 900 cm³. Ultra-compact avec un poids plume de seulement 56 kg, ce bloc supercarré promet une vivacité diabolique en grimpant jusqu’à 14 000 tr/min.

Épaulé par une centrale inertielle IMU à 6 axes, un ride-by-wire, un embrayage anti-dribble et un shifter bidirectionnel, le moteur évacue les gaz par une ligne d’échappement dont le silencieux est réalisé en impression 3D. Une technologie moderne que Benelli envisage de décliner sur de futures séries très limitées.

Côté périphériques, c’est aussi ce qui se fait de mieux : fourche inversée Marzocchi, mono-amortisseur Öhlins réglables, freins Brembo, bras oscillant inversé et monte pneumatique slick.

Des ailerons rétractables et un châssis en trois parties

Mais la véritable claque visuelle et technique réside dans son aérodynamique adaptative. Finis les appendices fixes qui alourdissent la ligne générale de la moto comme sur de plus en plus de roadsters : la Naked Tre 903 embarque des ailerons mobiles pilotés en temps réel par la centrale IMU.

Selon la vitesse, la phase de freinage, l’accélération ou l’angle pris en virage, chaque aileron ajuste son incidence de manière indépendante pour plaquer le train avant au sol. Une fois la moto arrêtée ou en rythme de croisière, les ailerons se rétractent complètement dans les carénages pour préserver la pureté du design.

Le cadre se veut aussi adaptatif. Plutôt que d’adapter une moto à une plateforme rigide, Benelli a développé un inédit cadre modulaire en trois parties (avant, central et arrière). La section centrale recourt aux matériaux composites tandis que les modules avant et arrière utilisent l’aluminium.

Cette modularité permettra à la marque de décliner facilement plusieurs modèles (roadster, sportive, trail) en modifiant simplement une section du châssis pour ajuster la rigidité et la géométrie sans compromis.

Plus qu’un simple exercice de style pour briller sous les projecteurs milanais, cette Benelli Tornado Naked Tre 903 prouve que la marque de Pesaro ose de nouveau, que ce soit avec des technologies inédites ou à travers un design particulièrement audacieux.