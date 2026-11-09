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Royal Enfield Shotgun

Royal Enfield s’associe à Deus Ex Machina pour une série limitée de sa Shotgun 650

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

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Quand Royal Enfield s’associe à Deus Ex Machina, le résultat ne passe forcément pas inaperçu. Dévoilée au Salon de Milan 2026, la très exclusive Shotgun 650 « Son of a Gun » marie cuir d’artisan, finitions piano et veste assortie pour une poignée de privilégiés.

Royal Enfield s’associe à Deus Ex Machina pour une série limitée de sa Shotgun 650

Avis aux amateurs de machines d’exception et de culture custom : Royal Enfield a décidé de frapper fort dans les allées du dernier salon de Milan.

En s’associant avec les célèbres préparateurs australiens de Deus Ex Machina, la marque indienne a transformé son bobber Shotgun 650 en une véritable œuvre d’art roulante baptisée « Son of a Gun ».

La moto arbore une livrée exclusive associant un rouge profond, une teinte crème et des liserés dorés, rehaussée par des calligraphies vintage sur le réservoir et des graphismes spécifiques sur le carénage.

Royal Enfield s’associe à Deus Ex Machina pour une série limitée de sa Shotgun 650

Si on retrouve au cœur de la moto le bicylindre parallèle de 648 cm³, il se pare de carters à la finition noir laqué piano étincelante. Les jantes en alliage léger reçoivent une finition usinée et le poste de pilotage et l’assise gagnent une selle en cuir brun brodée du logo Deus, assortie à des poignées en caoutchouc ambré.

Royal Enfield s’associe à Deus Ex Machina pour une série limitée de sa Shotgun 650

Il n’y en aura pas pour tout le monde

Reprenant les codes de la préparation exclusive Deux Ex Machina, Royal Enfield va proposer la « Shotgun Son of a Gun » en très (très !) petite série pour quelques chanceux.

Royal Enfield s’associe à Deus Ex Machina pour une série limitée de sa Shotgun 650

Attention, il va falloir être très rapide pour espérer poser ses fesses sur la moto. Royal Enfield a confirmé que la commercialisation mondiale prévoyait une production strictement limitée à 100 exemplaires seulement pour le millésime 2027.

Royal Enfield s’associe à Deus Ex Machina pour une série limitée de sa Shotgun 650

Et pour pousser l’expérience jusqu’au bout du style, chaque acquéreur recevra avec sa moto une veste exclusive Royal Enfield x Deus. Réalisée en satin avec un effet délavé vintage, cette pièce collector arbore une broderie traditionnelle au dos et une doublure intérieure qui reprend exactement les motifs et couleurs de la peinture de la moto.

Royal Enfield s’associe à Deus Ex Machina pour une série limitée de sa Shotgun 650

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