Royal Enfield Hypershift Classic 650 : une nouvelle édition collector ultra-limitée pour fêter les 125 ans de la marque indienne
Pour célébrer ses 125 ans d’existence Royal Enfield décline son emblématique Classic dans une édition ultra-limitée baptisée Hypershift Classic 650. Une version qui adopte une peinture caméléon inédite et des finitions artisanales, affichée à 8 950 €. Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde.
125 ans, ça se fête.
Plus ancienne marque de motos en activité continue au monde, Royal Enfield a décidé de marquer le coup avec une série ultra-limitée de l’une de ses motos arrivées les plus récemment au catalogue, la Classic 650.
Reposant sur le bicylindre parallèle de 648 cm³ (refroidissement air/huile) offrant une puissance de 47 chevaux à 7 250 tr/min (compatible avec le permis A2 sans bridage), l’Hypershift Classic 650 reprend les lignes emblématiques de la Classic, avec son réservoir en forme de goutte d’eau et sa nacelle de phare, et inaugure une finition Hypershift exclusive qui joue avec la lumière et révèle des reflets rouges, verts et dorés selon l’angle du soleil.
Inspirée des couleurs historiques de Royal Enfield, sa base couleur laiton fait écho aux premières motos de la marque, lancées en 1901.Des armoiries dorées célébrant les 125 ans, des badges spécifiques sur les flancs et des liserés peints à la main viennent compléter cette finition.
Un style intemporel et une peinture inédite pour cette série limitée Royal Enfield
Avis aux collectionneurs et passionnés de la marque : vendue 8 950 €, contre 7 090 € à 7 390 € pour la version standard de la Classic 650, cette série limitée à seulement 125 exemplaires en Europe répond à un calendrier strict de réservation en ligne : jusqu’au 28 octobre, jour de l’ouverture officielle des ventes il est possible de s’inscrire sur le site Internet de la marque. Le début des livraisons en concession est prévu dès le mois de novembre prochain.
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