Royal Enfield sort le grand jeu pour la fin d’année avec 500 € de remise et des kits accessoires à 1 € !
Noël arrive avec un peu d’avance chez Royal Enfield. Jusqu’au 31 décembre 2026, la marque indienne déploie une vaste offensive commerciale dans son réseau français. Remises immédiates de 500 € sur certains modèles, avantages équipements et kits de personnalisation à seulement 1 € symbolique, c’est le moment de faire des bonnes affaires.
Pour séduire les indécis et aussi écouler ses stocks, Royal Enfield applique désormais une série d’offres promotionnelles particulièrement attractives sur ses monocylindres comme sur ses célèbres twins 650, toutes valables jusqu’au 31 décembre 2026 chez les concessionnaires participants.
Pour ceux qui souhaitent goûter au charme néo-rétro à petit prix, la Bullet 350 profite d’une remise immédiate de 500 € sur l’ensemble de ses coloris. Les acheteurs qui le préfèrent peuvent convertir cet avantage en un bon d’achat équivalent sur le catalogue d’accessoires ou la ligne de vêtements de la marque.
Même traitement de faveur pour le roadster moderne Guerrilla 450, qui bénéficie lui aussi de 500 € d’avantage client, à condition de jeter son dévolu sur l’un des cinq coloris éligibles : Playa Black, Gold Dip, Yellow Ribbon, Brava Blue et Smoke Silver.
Interceptor 650, Continental GT et Bear 650 : des kits de personnalisation à 1 €
La gamme bicylindre n’est pas en reste, bien au contraire puisque les V-Twin Interceptor 650 et Continental GT 650 cumulent les arguments : elles profitent des 500 € de remise (ou d’avantage client) et profitent aussi des kits de personnalisation Thunder ou Lightning Edition pour seulement 1 € supplémentaire. De quoi habiller sa machine avec sacoches, pare-brise, protections moteur et finitions touring pour moins que le prix d’un café.
Enfin, le scrambler Bear 650 s’offre une formule sur mesure : pour tout achat d’une version Petrol Green, Golden Shadow, Wild Honey ou de l’édition spéciale Two Four Nine, Royal Enfield propose un kit d’accessoires complet d’une valeur de 749 € pour 1 € de plus !
Attention, ces offres s’entendent hors frais de mise en route et carte grise, et restent évidemment soumises à la limite des stocks disponibles en concession.
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