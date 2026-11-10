Face à la Chine, l'Europe veut protéger ses constructeurs … mais ne sait plus lesquels sont vraiment européens

L'Europe veut résister à la puissance industrielle chinoise. Encore faudrait-il qu'elle sache définir ce qu'elle entend protéger. Alors que les marques de motos chinoises gagnent du terrain avec des tarifs agressifs et des équipements généreux, les gouvernements européens se déchirent sur une question apparemment élémentaire : qu'est-ce qu'un produit véritablement fabriqué en Europe ? Derrière ce débat administratif se cache un enjeu considérable pour l'avenir de l'industrie motocycliste.

France, Allemagne, Espagne : trois Europes industrielles différentes

Au cœur de la controverse figure l'Industrial Accelerator Act, présenté par la Commission européenne en mars 2026. Ce projet entend favoriser certaines productions européennes dans les marchés publics et les dispositifs d'aide industrielle.

Mais les États membres ne s'accordent pas sur le périmètre géographique de cette préférence. La France défend une approche restrictive : privilégier les productions issues des 27 pays de l'Union européenne. L'Allemagne souhaite une définition plus ouverte, intégrant certains partenaires commerciaux bénéficiant d'accords réciproques. L'Espagne propose un compromis à trois niveaux : les États membres, les pays de l'Espace économique européen et partenaires de confiance, puis d'autres partenaires commerciaux selon les secteurs.

Trois approches qui révèlent une divergence fondamentale : faut-il protéger exclusivement la production européenne ou préserver les chaînes industrielles mondialisées dont dépend déjà l'Europe ?

Une moto européenne… avec combien de pièces chinoises ?

Pour le secteur motocycliste, cette interrogation prend une dimension particulière. Une marque peut être italienne, allemande ou autrichienne tout en faisant fabriquer certains modèles, moteurs ou composants en Asie.

Inversement, un constructeur chinois peut développer des activités industrielles et commerciales sur le territoire européen.

Alors, que faudrait-il privilégier ? Le siège social ? Le lieu d'assemblage ? L'origine du moteur ? La valeur des composants ? Les emplois créés localement ? Une moto assemblée en Europe avec des pièces importées serait-elle plus européenne qu'une machine conçue ici mais produite ailleurs ?

Ce casse-tête illustre les limites d'une politique industrielle qui voudrait tracer des frontières nettes dans une production devenue internationale.

La Chine avance pendant que Bruxelles négocie

Pendant ce temps, les constructeurs chinois poursuivent leur offensive commerciale. CFMoto, Voge, Zontes ou QJMotor illustrent une concurrence qui ne repose plus uniquement sur les prix.

Équipements électroniques, cylindrées intermédiaires, présentation valorisante : ces marques cherchent désormais à convaincre des motards qui, hier encore, privilégiaient spontanément les constructeurs historiques. L'Europe ne peut donc plus compter uniquement sur son prestige industriel.

Mais attention : le projet actuellement discuté ne constitue pas une taxe générale contre les motos chinoises, ni une obligation de fabrication européenne applicable à toutes les deux-roues.

Les mesures initiales visent notamment l'automobile, certains matériaux industriels et les technologies stratégiques. Leur application éventuelle au secteur motocycliste doit être distinguée de ce cadre déjà proposé.

Protéger l'industrie ou protéger ses contradictions ?

Le problème européen dépasse finalement la définition d'une étiquette. L'Allemagne veut préserver ses relations commerciales internationales. La France privilégie une souveraineté industrielle plus stricte. L'Espagne cherche à concilier les deux.

Ces positions reflètent des intérêts économiques différents, mais elles compliquent l'élaboration d'une réponse commune. Et surtout, une préférence européenne ne remplacera jamais la compétitivité.

Pour résister durablement aux constructeurs chinois, les marques historiques devront proposer des motos attractives, techniquement convaincantes et accessibles. Une réglementation peut soutenir une industrie. Elle ne peut pas obliger les consommateurs à préférer ses produits.

L'Europe cherche à dresser une frontière industrielle face à la Chine. Mais ses propres constructeurs ont depuis longtemps appris à fabriquer au-delà des frontières. Avant de décider quelles motos méritent d'être protégées, Bruxelles devra donc répondre à une question embarrassante : où commence réellement une moto européenne ?