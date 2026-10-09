Avec 16 155 ventes de deux-roues motorisés (motos et scooters) enregistrées le mois dernier (contre 14 348 en septembre 2025), le marché moto français a repris quelques couleurs après un été 2026 compliqué. Ce bond de 12,6 % permet de compenser le trou d’air d’août, notamment attribuable aux congés des réseaux de distribution.

Au cumul des neuf premiers mois de l’année 2026, la hausse s’établit à + 5,4 % par rapport à 2025 avec 146 864 immatriculations. Un score honorable, même s’il reste en deçà des 157 549 unités enregistrées sur la même période en 2024.

Dans le détail des constructeurs, Honda, toujours leader du marché en France, retrouve des couleurs avec une belle progression de 12,27 % de ses ventes en septembre 2026 par rapport à un an plus tôt (3 395 immatriculations contre 3 024 en 2025). En revanche, derrière, Yamaha (- 11,57 % avec 1 842 immatriculations) et BMW (- 10,48 % avec 1 563 immatriculations) sont de nouveau dans le rouge. Malgré ces baisses, le trio représente toujours 40 % du volume total des ventes en septembre.

La percée des marques chinoises se poursuit

Suivent Kawasaki, qui avec 917 unités immatriculées affiche une baisse contenue de 4,88 %, le constructeur chinois CFMoto, qui continue de grappiller des parts de marché aux « historiques » avec 881 immatriculations en septembre dernier (+ 77 %), et Triumph, en replis de 11,77 % avec 712 unités immatriculées.

À noter parmi les belles performances de ce mois de septembre 2026, les nettes progressions de Zontes, autre constructeur chinois qui progresse de façon spectaculaire mois après mois (682 unités, + 114 %), mais aussi de Suzuki et KTM. La firme nippone a écoulé 595 unités (+ 44 %), alors que du côté de Mattighofen ce sont 574 motos neuves qui ont trouvé preneurs (+ 72 %).

La percée chinoise se confirme aussi avec Voge à + 20,5 % (529 unités), QJMotor à + 4,9 % (278 unités), Benda à + 118 % (181 unités) et ZX Moto avec 40 unités.

Sur le mois de septembre, ce sont ainsi 2 591 immatriculations qu’ont réalisées les marques chinoises, contre 1 601 l’année dernière à la même période, pour une progression spectaculaire de 61,8 %.