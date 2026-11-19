C’est le mal silencieux des passionnés de deux-roues.

Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas tant le bruit de l’échappement des motos qui abîme nos oreilles à la longue, mais bien le sifflement du vent qui s’engouffre dans le casque dès que l’on quitte les centres-villes. Les propriétaires de roadsters, dépourvus de protection aérodynamique, et les grands voyageurs sur autoroute sont évidemment en première ligne.

Les chiffres avancés par les spécialistes de l’audition (comme l’organisation « Tinnitus UK ») ont de quoi faire réfléchir. Entre 50 et 60 km/h, le volume sonore perçu sous le casque oscille déjà entre 85 et 95 dB, à 100 km/h, ce niveau grimpe en flèche pour atteindre 110, voire 116 dB.

À titre de comparaison, une exposition prolongée à plus de 80 dB suffit à endommager durablement les cellules ciliées de l’oreille interne, et 115 dB correspond peu ou prou au bruit d’un marteau-piqueur.

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Des lésions irréversibles mais évitables !

Le piège, c’est que cette dégradation est progressive et indolore. Elle commence souvent par un léger sifflement ou bourdonnement après une balade (les fameux acouphènes) avant de devenir permanent. Une fois le mal fait, aucun traitement médical ne permet de revenir en arrière.

La seule parade efficace tient en un accessoire tout simple et peu coûteux : les bouchons d’oreilles. Loin des simples boules en mousse qui coupent tous les sons, il existe aujourd’hui des protections auditives équipées de filtres acoustiques spécifiques pour la moto (en silicone ou moulés sur mesure). Leur rôle ? Atténuer les fréquences graves et les sifflements du vent tout en laissant passer les voix, les sirènes et les sons de l’intercom.

Un indispensable à glisser dans son équipement, d’autant plus qu’en France, si les écouteurs et oreillettes classiques sont interdits au guidon, les bouchons d’oreilles sont parfaitement autorisés.