Ils inventent une machine qui nettoie et désinfecte les casques
Entre le démontage des mousses intérieur, le lavage délicat et les heures de séchage, le nettoyage de nos casques peut parfois vite virer au casse-tête. Deux entrepreneurs du sud de la France ont trouvé la parade avec Boziclean, une machine automatique capable de désinfecter et parfumer les casques de motos et scooters en un temps record.
Avouons-le : nettoyer l’intérieur de son casque de moto ou de scooter est souvent la corvée que l’on repousse indéfiniment.
Même si les marques de casques proposent aujourd’hui des systèmes simplifiés pour extraire les mousses, la manœuvre demande toujours a minima quelques heures entre la préparation, le lavage et le temps de séchage. Et il faut renouveler l’opération régulièrement pour une hygiène optimale. Autant dire que nos intérieurs de casque ne profitent pas toujours de l’attention dont ils auraient besoin.
Mais cela pourrait bientôt changer grâce à l’invention de deux entrepreneurs du sud de la France : Johan Galizzi, lui-même motard, associé à Farid Bouzine. Baptisée Boziclean, cette machine, qui prend la forme d’une borne en libre-service façon distributeur automatique, est entièrement automatisée et assure le nettoyage et la désinfection des casques en seulement quelques minutes.
Le principe reprend l’efficacité d’une station de lavage express, mais appliquée exclusivement à la protection de votre tête. Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la borne permet d’offrir une seconde jeunesse à son casque sans avoir à sortir le moindre tournevis ni à déclipser les garnitures intérieures.
Un nettoyage de casque entièrement automatisé
Et le fonctionnement est ultra-simple : on dépose simplement le casque dans le compartiment dédié, on sélectionne son programme sur l’écran tactile et on règle par carte bancaire,
L’appareil se charge alors de nettoyer, stériliser et assainir l’intérieur en seulement quelques minutes. Autre détail qui a toute son importance pour de nombreux motards, il est inutile de retirer le kit intercom ou les écouteurs Bluetooth, le système est conçu pour préserver l’électronique embarquée pendant le cycle de traitement.
Bonne nouvelle pour les inventeurs comme pour les motards, après le succès d’une première borne inaugurée au col de l’Ange (Bouches-du-Rhône), une deuxième s’apprête à être installée dans la zone de l’Alta Rocca, tandis qu’un troisième exemplaire devrait également bientôt être déployé.
On espère maintenant que ce dispositif pourra s’étendre au reste de la France.
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