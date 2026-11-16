Après l’arrêt de son révolutionnaire gyropode, Segway se cherche encore sur un marché de la mobilité électrique qui ne décolle toujours pas.

Ajoutant régulièrement des nouveautés à sa gamme de scooters électriques existante, Segway dévoile maintenant son ultime projet : un scooter électrique à toit rigide.

La marque, d’origine américaine qui appartient depuis 2015 à l’entreprise chinoise Ninebot, formant aujourd’hui le groupe international Segway-Ninebot, veut changer de dimension.

Vitrine technologique du stand de la marque sur le dernier salon de Milan, le Segway Orca Concept repose sur une architecture 800 volts digne des meilleures voitures électriques et un châssis intégrant directement les batteries (technologie CTB Cell-to-Body). Le résultat laisse rêveur sur le papier : un 0 à 100 km/h abattu en 4,5 secondes, une autonomie cible de 300 km et des suspensions pilotées (amortissement CDC multimode).

On a également pu découvrir à Milan la gamme Série X, dédiée aux deux-roues électriques tout-terrain.

Le retour d’un design bien connu en version électrique

Mais c’est avec un tout autre deux-roues que le constructeur entend faire parler de lui dans les prochains mois : le X Cruiser.

C’est sans doute le modèle le plus concret et le plus attendu. Le Segway X cruiser est d’ores et déjà confirmé pour une production en série, avec un lancement commercial programmé en Europe et en Chine entre 2027 et 2028.

Pensé pour les trajets quotidiens et périurbains, il intègre la batterie directement dans la structure pour offrir près de 200 km d’autonomie et embarque en Europe un chargeur embarqué Type 2 de 4,5 kW. Côté sécurité, il transpose l’arsenal automobile sur deux roues avec détection des angles morts (BSD), alerte de changement de voie et prévention des collisions de série.

Surtout, il n’est pas sans rappeler le BMW C1, commercialisé entre 2000 et 2003 par le groupe allemand.

Détail qui pèse lourd sur la balance de la crédibilité : Segway annonce que le X cruiser intègre des brevets et un savoir-faire châssis/deux-roues concédés sous licence officielle par le groupe BMW. Preuve que la marque ne fait pas de la figuration et compte bien bousculer les acteurs établis dès l’an prochain.

Des versions sans toit devraient aussi être commercialisées à en croire les visuels diffusés par Segway.

Si on n’en sait actuellement pas plus sur les caractéristiques techniques de ce scooter, sa sortie prochaine devrait permettre de lever ces interrogations sous peu.