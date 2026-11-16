C’est en juillet dernier que Suzuki a basculé dans une autre dimension.

Avec 100 millions d’unités fabriquées depuis ses débuts dans la mobilité motorisée en 1952 (97,4 millions de deux-roues et 2,77 millions de quads) Suzuki s’offre une place de choix au panthéon de l’industrie mécanique mondiale.

Alors qu’il avait fallu 52 ans au constructeur japonais pour atteindre la barre des 50 millions d’unités en 2004, les 50 millions suivants ont été produits en à peine plus de deux décennies, asseyant Suzuki à la table des grands, et pérennisant le constructeur sur plusieurs segments, notamment les deux-roues et les quads.

Tout a commencé au printemps 1952 avec la « Power Free », un vélo équipé d’un petit moteur auxiliaire deux-temps de 36 cm³ doté d’un système permettant d’alterner ou de cumuler pédalage et assistance moteur. Un point de départ qui a forgé l’ADN de la marque, comme le rappelle l’actuel président Toshihiro Suzuki en citant le fondateur Michio Suzuki : « Si le client a besoin de quelque chose, nous devons tout mettre en œuvre pour y répondre. »

Du vélo à moteur de 1952 à la GSX-10R de 2026

De cette philosophie sont nées des lignées de machines qui ont marqué l’histoire de la moto : GSX-R, V-Strom et DR, Katana, SV ou encore Hayabusa.

Aujourd’hui, Suzuki distribue ses motos dans 109 pays grâce à un réseau industriel de 16 usines réparties dans 14 pays (Japon, Inde, Indonésie, Philippines, Chine ou encore Colombie).

L’autre segment de ce record mondial repose sur quatre roues. En 1982, Suzuki révolutionne le tout-terrain en commercialisant le LT125 (un monocylindre 4-temps de 125 cm³), universellement reconnu comme le tout premier quad (ATV) de série de l’histoire.

Devenu un incontournable, notamment aux États-Unis où Suzuki dispose de son usine dédiée en Géorgie pour produire l’actuelle gamme KingQuad, le quad représente aujourd’hui près de 2,8 millions d’unités dans le bilan global du constructeur.