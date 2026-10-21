Après une année 2026 marquée par le grand retour de la GSX-R1000R 40ème Anniversaire et le lancement de la SV-7GX dans les concessions, Suzuki entend enfoncer le clou dans les prochaines semaines.

Avant de découvrir ses nouveautés 2027 lors du prochain salon de Milan dans deux semaines, la marque japonaise a décidé de renforcer son agressivité commerciale face à la concurrence européenne et asiatique, et annonce une baisse des tarifs de sa gamme, accompagnée de deux nouvelles séries spéciales.

À l’exception du vaisseau amiral Hayabusa qui subit une légère inflation de 200 €, l’ensemble des modèles phares du catalogue Suzuki 2027 voit ses prix d’accès fondre : - 1 000 euros pour la GSX-S1000 à 12 599 €, - 300 euros pour la V-Strom 800SE à 9 999 € TTC, - 1 000 euros pour la GSX-8S à 7 999 €, - 500 euros pour la DR-Z4S M7 à 8 499 €.

De nouvelles promotions s’ajoutent à celles en cours, et ce, jusqu’à la fin du mois de novembre 2026 avec la GSX-S1000 M5 & M6 à 11 999 € au lieu de 13 599 € et la DR-Z4S M5 & M6 affichée à 8 499 € au lieu de 8 999 €.

Deux nouvelles éditions spéciales pour Suzuki

Pour habiller ses moyennes cylindrées phares, le constructeur japonais enrichit son offre d’éditions spéciales aux côtés des célèbres déclinaisons Yoshimura SERT Motul, Djebel ou Rally.

Basée sur la sportive GSX-8R (M6 et M7) en livrée Blanc, la version Team Classic adopte les teintes historiques de la marque en Endurance mondiale et ajoute des accessoires et équipements : capot de selle, prise USB, embouts de guidon anodisé bleus et housse de protection siglée. En profitant de la remise actuellement en vigueur sur la 8R, cette version s’affiche à 9 798 € (hors frais de pose).

Le trail aventurier V-Strom 800DE est maintenant décliné en Xplore Edition. Basée sur le coloris noir de la moto, elle ajoute des pare-carters latéraux, un sabot moteur en aluminium (tous deux signés Suzuki) et un kit déco noir/or. Vendu 899 € (hors frais de pose), il peut s’installer sur les versions M5 et M6, actuellement en promotion au tarif de 10 499 €.