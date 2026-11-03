Le Burgman est un nom qui parle à tous les amateurs de scooters. Existant en 125 cc, 400 cc et même 650 cc à une certaine période, il est présent en Europe depuis près de 25 ans (2002 exactement) et a été produit à plus de 7 millions d’unités.

Aujourd’hui, c’est le plus petit de la famille qui reçoit des évolutions tant esthétiques que mécaniques. Ainsi, le design se modernise avec une face avant à éclairage full LED dédoublé, un saute-vent fumé sombre et des clignotants LED intégrés. L’équipement s’améliore avec notamment l’introduction d’un démarrage sans clé.

L’écran couleur TFT de 4,2 pouces propose une jauge éco-conduite dynamique, un tachymètre, une jauge à carburant, des consommations instantanée/moyenne et un limiteur d’alerte de vitesse réglable. Cette dotation est complétée par une connectivité smartphone qui dispose d’un affichage de la navigation virage par virage (turn-by-turn), des alertes météo en temps réel sur le parcours, des alertes d’embouteillages, des notifications d’appels et de SMS (avec réponse automatique par SMS sous Android) et des historiques des trajets.

En matière d’aspects pratiques, ce nouveau Burgman dispose d’un coffre sous la selle plus vaste de 26 litres qui peut accueillir désormais un casque intégral. C’est complété par une boîte à gants fermée à gauche intégrant un port USB 2A rétroéclairé en bleu, vide-poche ouvert à droite (format bouteille de 500 ml) et des doubles accroche-sacs. Enfin, la trappe à carburant est déportée sur l’arrière au-dessus du phare. Elle donne accès à un réservoir de 5,5 litres permettant de dispose d’une autonomie de 275 km.

Pour ce qui est de la motorisation, on retrouve le monocylindre 4-temps SOHC de 124 cm³ dont la puissance maximale atteint 8,4 ch (6,2 kW) à 6 500 tr/min pour un couple de 10,2 Nm dès 5 250 tr/min (contre 5 500 tr/min auparavant). Homologué Euro 5 +, il revendique une consommation remarquable de 2,0 l/100 km en cycle WMTC. La transmission CVT a été recalibrée pour limiter les régimes moteurs entre 30 et 60 km/h et reproduire une montée en régime progressive. Les suspensions sont toujours confiées à une fourche télescopique à l’avant avant et un combiné mono-amortisseur arrière ancré sur un support moteur repositionné. Les jantes en aluminium coulé de 12 pouces sont chaussées de pneumatiques Dunlop D307 N (90/90-12 à l’avant, 100/80-12 à l’arrière). Le freinage combine un disque avant de 190 mm et un tambour arrière de 130 mm via le système combiné CBS, doublé d’un frein de parking au levier gauche.

Le cadre a été aussi revu : il s’allège d’environ 500 g tout en augmentant sa rigidité torsionnelle de 25 %. Le poids total tous pleins faits s’affiche à 115 kg.

Le Burgman Street 125 est proposé en différentes teintes dont le Pearl Grace White (Blanc nacré) et le Metallic Mat Black No.2 (Noir mat).