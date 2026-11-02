Alors que le salon EICMA de Milan n’ouvrira ses portes que demain matin, certains constructeurs ont décidé de prendre les devants et d’anticiper les festivités.

C’est ainsi que Harley-Davidson a dévoilé sa très attendue Sprint 440, un petit cruiser qui mise tout sur l’accessibilité, à plus d’un titre.

Développée main dans la main avec le constructeur indien Hero MotoCorp, la Sprint 440 ne renie en rien ses origines stylistiques. Phare rond (orné du logo HD gravé en son centre), réservoir sculpté, garde-boue arrière raccourci et finitions soignées avec détails usinés sur le moteur : la griffe de Milwaukee est bien là.

« L’angle de chasse de la fourche, la hauteur des suspensions ainsi que les dimensions des roues et des pneus se conjuguent pour lui conférer une allure de Cruiser qui incarne l’essence même de Harley-Davidson », explique même Bjorn Shuster, Directeur du design de la marque.

Avec un poids contenu à 189 kg en ordre de marche et une hauteur de selle fixée à 671 mm, la petite Harley promet une prise en main immédiate, et à son pilote de pouvoir poser les deux pieds bien à plat à l’arrêt, même pour les petits gabarits.

Harley-Davidson a décidé de frapper fort !

Sous le réservoir de 9 litres la Sprint 440 est animée par un monocylindre de 440 cm³ refroidi par air et huile. Développant 27 chevaux (20 kW) à 6 000 tr/min et un couple de 38 Nm dès 4 000 tr/min, il est annoncé très sobre : 3,1 l/100 km en cycle mixte, et est couplé à une boîte de vitesses à six rapports avec embrayage anti-dribble.

Les suspensions arrière sont confiées à des amortisseurs à réservoirs séparés Piggyback avec réglage mécanique de la précharge sur sept positions (débattement de 76 mm). La suspension avant est composée d’une fourche inversée à double cartouche de 43 mm offrant un débattement de 130 mm.

Les roues en aluminium moulé, légères, arborent un nouveau design à 10 rayons. Le diamètre des roues est de 19 pouces à l’avant et de 17 pouces à l’arrière, montées de pneus de 100/90-19 à l’avant et 150/60ZR17 à l’arrière. Le freinage est confié à deux disques (320 mm à l’avant, 240 mm à l’arrière) sous surveillance d’un ABS de série.

La Harley-Davidson Sprint 440 est dotée d’un écran TFT couleur intégré dans un boîtier d’instrumentation rond de 3,5 pouces de diamètre, situé au-dessus du guidon. Il affiche un compteur de vitesse numérique, un compte-tours, un totalisateur kilométrique et un compteur journalier, ainsi que divers témoins et symboles d’alerte.

Déclinée en trois coloris (Dark Billiard Gray, Vivid Black et Teal Thunder) et accompagnée d’un large catalogue d’accessoires (selles ergonomiques Reach ou Tallboy, sacoches, pare-brise, sissy-bar), la nouvelle Harley-Davidson Sprint 440 sera disponible en France à partir de 5 799 €.