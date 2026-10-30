Apparue dès la toute première génération du roadster en 1993, la finition « Dark » est cette fois appliquée à la dernière génération du Monster : le V2.

Fidèle au précepte historique du modèle : « la version la plus pure et la plus essentielle du Monster », cette déclinaison mise encore une fois sur une esthétique minimaliste, brute et ténébreuse pour séduire aussi bien les passionnés de la première heure que les jeunes permis.

Il conserve le fameux réservoir inspiré du dos de bison, le phare arrondi et la poupe courte. Mais il rehausse son caractère avec des jantes entièrement noires, une selle au revêtement inédit et des éléments structurels laissés apparents, à l’image du cadre monocoque en aluminium et des embouts d’échappement.

Ne pesant que 175 kg, le Ducati Monster V2 peut toujours compter sur le bicylindre en V de la marque développant 111 chevaux à 9 000 tr/min et 91,1 Nm de couple (dont 80 % est disponible dès 4 000 tr/min). Bonne nouvelle pour les débutants : une version bridable à 35 kW (permis A2) est également au catalogue.

Le package électronique est lui aussi au complet. Son équipement de série comprend l’ABS Cornering, le contrôle de traction, le contrôle anti-wheelie et le contrôle du frein moteur, tous réglables selon plusieurs niveaux d’intervention. Les principales informations de conduite sont affichées clairement sur un écran TFT couleur de 5 pouces, préconfiguré pour le Ducati Multimedia System et la navigation virage par virage.

Bonne nouvelle pour les amateur du Dark Side du Monster, la version entièrement noire du roadster italien est affichée à 10 990 €, ce qui fait d’elle la déclinaison la plus abordable de la gamme Monster V2.