Chez Ducati, on ne change pas une formule qui gagne, mais on l’améliore.

La Panigale V4, qui domine déjà la concurrence en championnat du monde Superbike risque de ne lui laisser que des miettes dans les prochaines saisons.

Présenté il y a quelques heures seulement, le millésime 2027 de la sportive italienne profite d’une mise à jour qui intervient deux ans après la présentation de la septième génération, en 2024. Certaines de ces solutions ont même déjà été testées lors de la « Lenovo Race of Champions », où Ducati affirme que le précédent temps de la pole position a été amélioré de 0,7 seconde.

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Le moteur V4 « Desmosedici Stradale » développe donc maintenant 218 chevaux dans sa configuration homologuée Euro 5 +. Les modifications concernent l’admission, l’échappement et le système de lubrification, dans le but d’optimiser le flux d’air et de limiter les pertes mécaniques.

L’adoption d’une démultiplication finale plus longue et l’augmentation de 500 tr/min du régime maxi permettent aussi de mieux exploiter la puissance à haut régime, d’augmenter la vitesse maximale et de réduire le nombre de changements de rapport, avec une augmentation maximale de 3,5 chevaux à 13 000 tr/min.

Pour des performances ultimes sur piste, un échappement Akrapovič Full Racing Exhaust PRO est également disponible. Il apporte un gain de 11 chevaux et de 0,7 m/kg de couple supplémentaire, tout en réduisant le poids de la moto de 6,6 kg.

Du côté de la partie-cycle, la principale modification concerne le cadre avant, dont la rigidité latérale a été réduite de 12 %. Cette évolution améliore la capacité du pneu à rester en contact avec l’asphalte lorsque la moto est fortement inclinée. Pour le pilote, cela se traduit par une vitesse plus élevée en courbe et une meilleure accélération en sortie de virage. Avec un empattement réduit de 8 mm, la Panigale V4 est encore plus vive dans les changements de direction. La version V4 S reçoit également de nouveaux demi-guidons réglables et rehaussés de 10 mm.

Le package électronique comprend désormais le système Dynamic Engine Brake, qui remplace l’ancien Engine Brake Control. Il s’appuie sur l’algorithme DVO (Ducati Vehicle Observer) pour adapter le frein moteur en fonction de la charge réellement exercée sur le pneu arrière. En complément du Dynamic Engine Brake, le nouveau Race Brake Control fait son apparition. Il augmente la contribution de la roue arrière à la décélération, afin de permettre une exploitation plus efficace de l’adhérence disponible et au pilote d’exploiter le potentiel de freinage de la roue arrière.

La nouvelle Panigale V4 sera disponible dans les concessions dès la fin de l’année 2026, dans un unique coloris rouge pour la version standard.

Les clients souhaitant s’offrir une Panigale V4 S 2027 peuvent en revanche choisir parmi onze coloris différents, dont cinq directement issus du catalogue « Ad Personam d’Automobili Lamborghini », ainsi que deux livrées et une gamme d’accessoires homologués, montés directement en usine.