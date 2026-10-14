Elle a de l’allure cette Yamaha XSR900.

La plus grande sœur de la famille Sport Heritage Yamaha hérite pour 2027 d’une nouvelle livrée qui nous replonge tout droit trente ans en arrière. Inspirée par la YZF 750R rose des années 1990, elle repose sur un nouveau châssis argenté autour d’une base blanche, enrichie de touches de rose et de détails bleus sur le réservoir et les panneaux latéraux.

La selle façon Café Racer, le réservoir profilé avec découpes de genoux, les feux Full LED (avec optique arrière dissimulée) et les rétroviseurs intégrés en bout de guidon complètent ce look vintage.

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Une moto moderne cachée sous des airs rétro

Sous cet habillage rétro, la XSR900 embarque l’une des motorisations les plus plébiscitées du marché, le trois-cylindres en ligne CP3 de 890 cm³, répondant aux normes d’émissions Euro 5 + et offrant 119 chevaux à 10 000 tr/min pour un couple maxi de 93 Nm (9,5 mkg) disponible dès 7 000 tr/min. Il est associé de série au shifter bidirectionnel (Quickshift System) et à un embrayage antidribble assisté.

On retrouve aussi des composants modernes partagés avec la plateforme MT-09 : une centrale inertielle IMU à 6 axes gérant le contrôle de traction (TCS) réactif en virage, le contrôle de glisse (SCS) et le cabrage (LIF), associés aux modes de conduite ajustables (D-Mode), un écran couleur TFT de cinq pouces avec connectivité smartphone.

Pour 2027, la Yamaha XSR900 sera disponible en Neon White, mais aussi dans un plus sobre Midnight Black.