À première vue, le baromètre publié par Mobilians pour octobre 2026 a de quoi donner le sourire : avec 14 657 immatriculations, le marché français affiche une belle progression de + 8,2 % par rapport à octobre 2025 (tout en restant encore 4,4 % sous le niveau d’octobre 2024).

Mais derrière ce chiffre flatteur se cache une véritable fracture entre deux mondes : le deux-roues utilitaire cartonne, tandis que la moto plaisir de grosse cylindrée semble piétiner.

Les chiffres ne mentent pas, la croissance du mois d’octobre repose entièrement sur les épaules des petites cylindrées accessibles avec le permis B : les 125 cm³ explosent de + 27 % sur le mois (et + 16,5 % depuis janvier). Les scooters trois-roues se refont même une santé (+ 19,5 % en octobre, + 12,1 % sur l’année), dominés par le Kymco CV3 575 (115 ventes) devant les Piaggio MP3 530 et 310. À l’inverse, les plus de 125 cm³ stagnent à + 1 % en octobre (9 886 unités) et plafonnent à + 0,9 % depuis le début de l’année.

Côté segments moto, les trails restent indétrônables (3 848 unités, + 10,9 %) et les sportives (+ 32,4 %) et routières (+ 31,2 %) reprennent des couleurs, alors que les roadsters (- 15,7 %) et les gros maxi-scooters de plus de 500 cm³ (- 17,6 %) marquent nettement le pas.

Honda reste leader, Yamaha dans le dur, CFMoto poursuit sa percée

Dans le détail des constructeurs, Honda reste leader du marché français, avec 1 601 ventes. Derrière, c’est la surprise. Yamaha voit ses ventes plonger de 28 % en octobre. Ses piliers historiques (MT-07, Tracer, TMAX) marquent tous le pas en même temps. BMW en profite pour s’emparer de la 2e place avec 1 361 immatriculations (devant Kawasaki à 822 unités) et signe même un doublé au classement des modèles grâce à la R 1300 RT (460 ventes, + 115 %) et la R 1300 GS (411 ventes), devant la Honda CB750 Hornet (288 ventes).

L’autre enseignement majeur de cette fin d’année confirme l’offensive irrésistible des marques chinoises en France. CFMoto verrouille désormais la 5e place du marché des grosses cylindrées, s’imposant véritablement comme une marque incontournable du marché.

Derrière le fer de lance, la poussée est générale : Zontes voit ses ventes bondir de 101 %, tandis que QJMotor et Voge affichent également des croissances insolentes.