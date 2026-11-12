MotoGP : Rossi a pardonné à Stoner, mais toujours pas à Marquez … « Je ne m'en suis pas remis ! »

Valentino Rossi sait donc tourner la page. Mais manifestement pas avec tout le monde. Cinq ans après sa retraite du MotoGP, le nonuple champion du monde raconte volontiers son amitié retrouvée avec Casey Stoner, autrefois l'un de ses adversaires les plus redoutables. En revanche, lorsqu'il évoque Marc Márquez, le ton change radicalement. Invité de Radio Deejay pour présenter son livre « La mia storia », écrit avec Giorgio Terruzzi, l'Italien affirme n'avoir toujours pas digéré la fin de saison 2015. Onze ans après Sepang, une question demeure : pourquoi la réconciliation a-t-elle été possible avec Stoner, mais semble-t-elle impensable avec Márquez ?

Stoner : de la rivalité à l'amitié

Les affrontements entre Rossi et Stoner ont marqué toute une génération. Leurs duels, notamment à Laguna Seca en 2008, avaient nourri une rivalité sportive intense, parfois accompagnée de déclarations particulièrement acides. Mais les années ont changé leur relation. « Casey Stoner et moi sommes amis maintenant. Il est venu au Ranch et nous avons roulé ensemble. »

Rossi raconte même une coïncidence familiale amusante : leurs filles sont nées le même jour. Stoner lui aurait confié que chaque anniversaire de sa fille lui rappelait désormais celui de Rossi. Une anecdote légère, presque affectueuse, qui contraste singulièrement avec les propos consacrés à Márquez. Avec Stoner, la rivalité appartient désormais à l'histoire. Avec Márquez, elle reste une affaire personnelle.

Márquez : « Je ne m'en suis pas remis »

Dès que la conversation revient sur 2015, Rossi retrouve son ton accusateur. « Mes sentiments concernant la fin de l'année 2015 sont exactement les mêmes qu'il y a dix ans. Je ne m'en suis pas remis. »

L'ancien pilote Yamaha maintient sa conviction : Márquez aurait commencé à compromettre ses chances de titre dès le Grand Prix d'Australie, avant leur célèbre confrontation en Malaisie.

Il rejette notamment la version selon laquelle sa conférence de presse de Sepang aurait déclenché les hostilités. « Il prétend que je l'ai attaqué sans raison lors d'une conférence de presse. Mais c'est un mensonge, c'est faux. »

Pour Rossi, l'origine du conflit remonte donc bien avant cet épisode. Il affirme avoir détaillé cette chronologie dans son livre. Rappelons toutefois que ses accusations de sabotage relèvent de son interprétation des événements. Elles ne constituent pas une preuve établie d'une intervention délibérée de Márquez en faveur de Jorge Lorenzo.

Pourquoi deux rivalités ont-elles connu des destins opposés ?

La différence tient peut-être à la nature même des affrontements. Avec Stoner, Rossi a connu des batailles sportives mémorables, des désaccords et des tensions, mais leur opposition n'a pas laissé le même sentiment d'injustice.

Avec Márquez, l'Italien estime avoir été privé d'une occasion historique : décrocher un dixième titre mondial. Cette conviction explique la persistance de son ressentiment, sans pour autant démontrer que sa lecture des faits soit exacte.

Le contraste devient encore plus saisissant alors que Márquez approche lui-même de cette dixième couronne. Ce que Rossi n'a pas réussi à conquérir en 2015, son ancien adversaire pourrait désormais l'obtenir onze ans plus tard.

Un Rossi pourtant capable de prendre du recul

L'entretien révèle également un homme qui a appris à relativiser son statut. Passé aux compétitions automobiles avec BMW, Rossi raconte avoir sous-estimé un adversaire en raison de son apparence physique.

« J'ai vu un type avec un ventre assez rond. Et il m'a immédiatement battu d'une seconde et demie. J'ai dû apprendre l'humilité. » Une leçon qu'il évoque avec humour. Il reconnaît également que les pilotes MotoGP actuels sont mieux préparés et plus professionnels que ceux de son époque, tout en dénonçant leur épuisement face à un calendrier surchargé.

Rossi sait donc reconnaître l'évolution de son sport, ses propres limites et même les qualités de ses anciens adversaires. Mais sur 2015, aucune concession. Le temps a transformé Stoner en compagnon de piste, les adversaires d'hier en souvenirs et Rossi en pilote automobile. Mais il reste manifestement un virage que le « Docteur » n'a jamais réussi à négocier : celui de Sepang 2015.