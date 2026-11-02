En voilà une que l’on n’attendait pas.

Il y a quelques semaines Yamaha avait promis de bouleverser le marché moto avec une nouveauté qui allait « redéfinir les standards ».

On connaît à présent l’identité de celle-ci : une nouvelle gamme « RW » avec trois références : RW700, RW700 Explore et RW350.

Au menu, des suspensions à grand débattement, conçues pour l’aventure, associées à des pneus à crampons, des repose-pieds dotés de patins en caoutchouc amovibles et repliables, un vaste espace de rangement sous la selle.

Quand Honda, avec ses X-ADV et ADV 350, propose des scooters de type crossover, Yamaha entend aller encore plus loin : « RW700, RW700 Explore et RW350 marquent la naissance du véritable segment des scooters d’aventure ».

Au cœur de cette gamme se trouve le RW700. Propulsé par le moteur CP2, et doté d’un robuste cadre en tubes d’acier, le RW700 s’affirme comme un véritable deux-roues hybride, entre moto et scooter.

Il est équipé d’une version améliorée du système Yamaha Automated Manual Transmission (Y-AMT), permettant au pilote de changer de rapport sans avoir recours à un levier d’embrayage ni à un sélecteur au pied.

Côté partie partie-cycle, une fourche inversée de 41 mm (débattement de 160 mm) à l’avant est associée à un mono-amortisseur arrière (débattement de 155 mm) doté d’un réglage de précharge sur 7 positions et d’un réglage de détente sur 2,5 positions.

Le scooter Yamaha RW700 standard (disponible en Sage Blue et Power Grey) est complété par le RW700 Explore, qui offre une suspension avant réglable en précharge (sur 15 mm) et en détente (sur 11 positions), des poignées et une selle chauffantes, une béquille centrale, des commandes rétroéclairées, ainsi que des coloris exclusifs : Forest Green et Midnight Black.

Ces premiers modèles de la nouvelle famille RW sont aussi bien dôtés électroniquement avec une centrale inertielle (IMU) à 6 axes et système Yamaha Ride Control (YRC) incluant des modes « Route » (Street/Sport/Eco) et des modes « Gravel » (Explore/Explore+) adaptés aux exigences du tout-terrain.

L’IMU à six axes du RW700 transmet des données en temps réel au boîtier de gestion électronique (ECU) qui pilote un ensemble d’aides à la conduite, telles que le système de contrôle de la traction (TCS), le système de contrôle de la glisse (SCS) et le système de contrôle du freinage (BCS).

Régulateur de vitesse (compatible avec le passage automatique des rapports) et limiteur de vitesse variable Yamaha (YVSL), Smart Key, écran TFT de 5 pouces avec connectivité intégrée et prise USB-C sont aussi au programme.

Le RW700 est équipé de clignotants à LED à désactivation automatique. Outre les fonctions classiques (gauche/droite et feux de détresse), elle propose trois fonctionnalités supplémentaires de série : une pression légère déclenche trois clignotements, tandis qu’une pression complète active un clignotement continu.

Le système de signalisation de freinage d’urgence (ESS) active les deux clignotants en cas de freinage brusque, et une fonction de désactivation automatique coupe les clignotants après 15 secondes, à condition que la moto ait parcouru plus de 150 mètres.

Un tout nouveau moteur, pour un tout nouveau scooter

La gamme Yamaha s’enrichit également du RW350, propulsé par un moteur monocylindre inédit de 330 cm³ à refroidissement liquide, doté de la technologie « Yamaha Dynamic Ride ».

Contrairement aux configurations classiques, où le moteur et le carter de transmission (CVT) forment un bloc solidaire qui oscille verticalement, ou aux montages rigides où le bras oscillant s’articule derrière le moteur tandis que le bloc CVT reste fixé au cadre, le système « Yamaha Dynamic Ride » dissocie les éléments : le moteur est fixé au cadre, tandis que seul le bloc CVT pivote verticalement autour de l’axe du vilebrequin. Le nouveau moteur est également équipé du système « Yamaha Chip Controlled Throttle » (YCC-T).

Le RW350 est également équipé d’un régulateur de vitesse, d’une technologie de clé intelligente, d’une fourche inversée de 37 mm de diamètre offrant 140 mm de débattement à l’avant, et de deux amortisseurs arrière offrant 105 mm de débattement.

L’écran TFT couleur de 5 pouces permet de connecter un smartphone via l’application gratuite MyRide et ainsi de répondre à des appels, gérer sa musique ou encore ajuster les modes de conduite YRC de la moto.

Il est également possible d’utiliser l’application gratuite Garmin StreetCross, qui se connecte au tableau de bord du scooter pour offrir une navigation cartographique complète ou un guidage étape par étape, avec des informations sur le trafic en temps réel.

Inspirés de la gamme « Adventure » de Yamaha, les phares se composent de quatre unités LED, une technologie également utilisée pour les clignotants et le feu arrière.

Le nouveau RW350 sera disponible en trois coloris : Sage Blue, Arashi Sand et Midnight Black.