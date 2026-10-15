Après le succès de la version rouge et blanche rappelant les TZ250/500 de Wayne Rainey et la version 2026, et sa livrée Legend Yellow, qui honorait Kenny Roberts, premier américain à remporter un Grand Prix, la XSR900 GP rend cette fois un hommage appuyé au pilote français Christian Sarron et à l’écurie Sonauto Yamaha dirigée à l’époque par Jean-Claude Olivier.

Champion du monde 250 cm3 en 1984, Christian Sarron est toujours resté très proche de la marque aux diapasons.

Reposant sur la base technique de la XSR900, notamment le cadre Deltabox et le moteur CP3 de 890 cm3 Euro5 + (119 chevaux), la déclinaison GP est inspirée des machines de course qui ont brillé en Grand Prix. Un ADN que l’on retrouve jusqu’à la méthode de fixation, avec une structure tubulaire reliant le capot au cadre et des supports droits soutenant le tableau de bord.

Le support de carénage supérieur est aussi soutenu par une structure d’écrous identique à celle utilisée pour la TZ250 d’origine, fixée à l’aide d’une goupille bêta.

La Yamaha XSR900 GP dispose également d’une boucle de cadre renforcée, d’un arbre de direction en aluminium, de roues Spinforged montées de pneus Bridgestone Battlax Hypersport S23.

La fourche avant inversée KYB est entièrement réglable en précharge, en compression et en détente, tandis que l’on retrouve des étriers et un maître-cylindre avant Brembo.

Le package électronique est également moderne avec la centrale IMU à six axes, un nouvel écran TFT de cinq pouces avec connectivité smartphone, trois modes de conduite, un régulateur de vitesse, un embrayage assisté, le contrôle de la traction (TCS) sensible à l’inclinaison, le système de contrôle de la glisse (SCS) ainsi que le système de contrôle de cabrage de la roue avant (LIF) et le système de contrôle du freinage (BC).

La Yamaha XSR900 GP sera proposée dans le tout nouveau coloris Legend Blue, aux côtés du Legend Yellow toujours au catalogue en 2027. Sa date de disponibilité et son prix n’ont pas encore été annoncés par Yamaha.