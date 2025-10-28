Les couleurs de Kenny Roberts mises à l'honneur sur la Yamaha XSR900 GP 2026

Dans le catalogue Yamaha, la gamme Sport Heritage rend hommage aux pilotes et aux machines Yamaha les plus emblématiques de l'histoire sportive de la marque japonaise, tout en offrant aux pilotes les dernières technologies en matière de moteur et de châssis.

Tout en haut de cette gamme, on retrouve la XSR900 GP, une moto inspirée des modèles de compétition Yamaha victorieux lors de l'âge d'or des Grands Prix.

Elle repose sur le moteur CP3 de 890 cm3 Euro5+ développant 119 chevaux et le cadre Deltabox.

Disposant d’une position plus sportive que la XSR900 standard, la déclinaison GP dispose également d’une boucle de cadre renforcée, d’un arbre de direction en aluminium, de roues Spinforged montées de pneus Bridgestone Battlax Hypersport S23.

La fourche avant inversée KYB est entièrement réglable en précharge, en compression et en détente, tandis que l’on retrouve des étriers et un maître-cylindre avant Brembo.

Le package électronique est également complet avec la centrale IMU à six axes, un écran TFT de cinq pouces avec connectivité smartphone, trois modes de conduite, un régulateur de vitesse, un embrayage assisté, le contrôle de la traction (TCS) sensible à l’inclinaison, le système de contrôle de la glisse (SCS) ainsi que le système de contrôle de cabrage de la roue avant (LIF) et le système de contrôle du freinage (BC).

Pour 2026, la XSR900 GP honore l’une des figures les plus éminentes de l’histoire des Grand Prix moto : le « roi » Kenny Roberts. Premier Américain à remporter un Grand Prix moto, Kenny Roberts a remporté trois titres en 500 cm³ et a roulé pendant 13 ans sous les couleurs Yamaha.

Incarnant l'héritage de Yamaha en compétition, la XSR900 GP 2026 rappelle donc la YZR500 de Roberts, victorieuse en Grand Prix dans les années 1970 et 1980 avec une nouvelle livrée Legend Yellow.

Une livrée qui rejoint la Legend Red au catalogue.