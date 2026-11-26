En 1923, la toute première moto BMW, la légendaire R32, a marqué un tournant majeur dans l’histoire de la marque en étant équipée d’un moteur Boxer à deux cylindres.

Quand on regarde un Boxer BMW moderne, celui d’une R 1300 GS ou d’une R18, on contemple donc l’héritier direct d’une architecture vieille de plus d’un siècle.

C’est aussi le moteur le plus copié au monde.

L’histoire de ces « sœurs jumelles » plus ou moins avouées a même traversé les frontières et les époques. En URSS, la copie a été chirurgicale. En pleine Seconde Guerre mondiale, la BMW R71 est reproduite quasiment à l’identique pour donner naissance à la célèbre M72 (26 chevaux, 90 km/h en pointe). De là découlera toute une lignée de side-cars Ural et Dnepr.

En Belgique, dès 1938, les constructeurs FN et Gillet conçoivent eux aussi des side-cars militaires très inspirés des modèles bavarois, allant jusqu’à expérimenter la motricité sur la troisième roue avant que BMW ne s’y intéresse à son tour.

En France, après-guerre, CEMEC et Ratier assemblent des motos à moteur Boxer sur base de pièces BMW : la Ratier C6S ayant même assuré l’escorte du général de Gaulle.

Aux États-Unis, c’est la légendaire firme Harley-Davidson qui s’est essayée au genre en 1941 avec la 42-XA (un Boxer 750 cm³ à cardan destiné à l’armée).

En Suisse (Condor, Universal) ou en Italie (ERFIM 250, ISO 500 de 1961), on a également vu fleurir des architectures proches ou des astuces pour contourner les droits (comme le déplacement de l’arbre de transmission à gauche).

Tout cela bien avant que les Chinois ne s’y mettent également.

Une motorisation initiale jamais brevetée

Comment tout cela a-t-il pu se produire sans pluie de procès ? Peter Zollner, directeur des archives historiques de BMW, a livré l’explication : non seulement Munich n’a jamais autorisé ces reproductions, mais le Boxer originel n’a tout simplement jamais été breveté, les ingénieurs étant trop occupés à faire tourner l’usine pour enregistrer leurs plans.

La conclusion de Peter Zollner résume parfaitement l’état d’esprit d’un constructeur centenaire : ces machines visaient des marchés qui n’intéressaient pas BMW, et « ceux qui copient ont toujours un temps de retard. »