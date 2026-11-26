BMW Boxer : pourquoi le mythique moteur allemand est-il autant copié ?
Depuis plus de 100 ans il est la marque de fabrique de BMW. Moteur le plus copié de l’histoire, le Boxer et ses deux-cylindres à plat font figure de référence pour l’industrie moto. Si 700 000 motos ont été assemblées par BMW, le phénomène de clonage a pris des proportions gigantesques puisqu’on estime à près de 7 millions le nombre de copies ou dérivés directs ayant vu le jour aux quatre coins du globe. Et tout ça pour une simple question de brevet.
En 1923, la toute première moto BMW, la légendaire R32, a marqué un tournant majeur dans l’histoire de la marque en étant équipée d’un moteur Boxer à deux cylindres.
Quand on regarde un Boxer BMW moderne, celui d’une R 1300 GS ou d’une R18, on contemple donc l’héritier direct d’une architecture vieille de plus d’un siècle.
C’est aussi le moteur le plus copié au monde.
L’histoire de ces « sœurs jumelles » plus ou moins avouées a même traversé les frontières et les époques. En URSS, la copie a été chirurgicale. En pleine Seconde Guerre mondiale, la BMW R71 est reproduite quasiment à l’identique pour donner naissance à la célèbre M72 (26 chevaux, 90 km/h en pointe). De là découlera toute une lignée de side-cars Ural et Dnepr.
En Belgique, dès 1938, les constructeurs FN et Gillet conçoivent eux aussi des side-cars militaires très inspirés des modèles bavarois, allant jusqu’à expérimenter la motricité sur la troisième roue avant que BMW ne s’y intéresse à son tour.
En France, après-guerre, CEMEC et Ratier assemblent des motos à moteur Boxer sur base de pièces BMW : la Ratier C6S ayant même assuré l’escorte du général de Gaulle.
Aux États-Unis, c’est la légendaire firme Harley-Davidson qui s’est essayée au genre en 1941 avec la 42-XA (un Boxer 750 cm³ à cardan destiné à l’armée).
En Suisse (Condor, Universal) ou en Italie (ERFIM 250, ISO 500 de 1961), on a également vu fleurir des architectures proches ou des astuces pour contourner les droits (comme le déplacement de l’arbre de transmission à gauche).
Tout cela bien avant que les Chinois ne s’y mettent également.
Une motorisation initiale jamais brevetée
Comment tout cela a-t-il pu se produire sans pluie de procès ? Peter Zollner, directeur des archives historiques de BMW, a livré l’explication : non seulement Munich n’a jamais autorisé ces reproductions, mais le Boxer originel n’a tout simplement jamais été breveté, les ingénieurs étant trop occupés à faire tourner l’usine pour enregistrer leurs plans.
La conclusion de Peter Zollner résume parfaitement l’état d’esprit d’un constructeur centenaire : ces machines visaient des marchés qui n’intéressaient pas BMW, et « ceux qui copient ont toujours un temps de retard. »
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