Il y a près d’un an, le FBI a révélé la saisie d’une collection de motos d’une valeur estimée à 40 millions de dollars appartenant à un ancien snowboarder olympique canadien aujourd’hui considéré comme l’un des trafiquants les plus recherchés au monde, Ryan James Wedding.

Parmi les motos saisies (62 en tout), figuraient notamment des prototypes pilotés par des stars du MotoGP et du Superbike comme Valentino Rossi, Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi et Troy Bayliss.

Les 11 et 12 novembre derniers, l’Institut mexicain chargé de restituer à la société les biens saisis (INDEP) a organisé une vente aux enchères hors du commun à Mexico. Au total, 57 machines ont trouvé preneur pour un montant global d’environ 3,5 millions d’euros, soit très, très loin des estimations initiales.

Des gains largement en dessous de l’estimation

Sur le papier, le catalogue avait pourtant de quoi faire frémir d’envie n’importe quel fan de compétition moto. Parmi les pièces les plus emblématiques passées sous le marteau figuraient notamment une Ducati Desmosedici GP8 de 2008 de MotoGP, la Ducati 996 Superbike championne du monde avec Troy Bayliss en 2001, une Honda ELF4 de 500 cm³ équipée d’un train avant alternatif. C’est finalement la Ducati Desmosedici GP7 de Casey Stoner de 2006 qui a été adjugée le plus haut : 215 000 €.

Le spécialiste américain Iconic Motorbikes aurait d’ailleurs raflé à lui seul 35 motos (dont 18 de GP et MotoGP), laissant présager de futures remises en vente sur le marché des collectionneurs.

L’argent récolté lors de cette vente doit financer des initiatives sociales au Mexique, à l’image de la construction d’un conservatoire de musique pour les jeunes à Tultepec. Et pour les retardataires qui auraient raté le coche, les cinq machines non adjugées repasseront aux enchères dès ce 27 novembre 2026.