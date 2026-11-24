Des bouchons de réservoir, quelques rétroviseurs et des accessoires disparus. À première vue, l'affaire ressemble à un banal incident de salon. Mais à l'EICMA 2026 de Milan, les vols présumés sur plusieurs motos du constructeur chinois ZXMoto ont pris une dimension inattendue. Après la dénonciation du fondateur Zhang Xue, la polémique a traversé les frontières jusqu'à devenir un réquisitoire contre la sécurité dans les pays occidentaux. Et soudain, ce ne sont plus seulement quelques pièces de motos qui font parler.

ZXMoto : quand un stand devient la cible de vols

Selon les informations rapportées à propos du salon de Milan, plusieurs motos exposées sur le stand ZXMoto auraient été dépouillées de petits équipements. Bouchons d'huile, de radiateur et de réservoir, dispositifs de verrouillage et rétroviseurs figureraient parmi les pièces concernées.

La valeur financière du préjudice paraît limitée. Mais pour un constructeur venu présenter ses machines sur l'une des plus grandes scènes internationales du deux-roues, le problème dépasse largement le coût des accessoires. Un salon professionnel doit permettre aux marques d'exposer leurs produits dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Zhang Xue, fondateur de ZXMoto, aurait lui-même dénoncé les faits publiquement. L'entrepreneur, également connu pour son parcours dans l'univers de Kove, n'aurait guère apprécié de voir ses motos ainsi dégradées.

L'incident survient alors que l'EICMA avait déjà connu une autre affaire très commentée : la disparition, puis la récupération, d'une KTM appartenant au spécialiste du stunt Rok Bagoroš.

« S'il n'y a pas de vols, ce n'est pas l'Italie ? »

L'histoire a pris une tournure autrement plus politique. En Chine, les réactions à l'incident ZXMoto auraient rapidement dépassé le cadre des réseaux sociaux. Le Global Times, média chinois lié au groupe du Quotidien du Peuple, aurait consacré un commentaire à l'affaire sous un titre particulièrement provocateur :

« S'il n'y a pas de vols, ce n'est pas l'Italie ? Le dilemme de la gouvernance occidentale mis à nu. » Le propos ne se limiterait pas à Milan. Dans le texte cité, la France serait associée aux agressions, le Royaume-Uni aux vols et aux violences, et les États-Unis aux fusillades.

Une généralisation spectaculaire à partir d'un incident dont les circonstances exactes restent à établir. Car passer de quelques accessoires dérobés sur un stand à une condamnation globale des sociétés occidentales relève davantage du discours politique que de l'analyse de sécurité.

La Chine donne une leçon de sécurité à l'Occident

Le commentaire attribué au média chinois irait encore plus loin en invitant les Occidentaux à venir observer les pratiques chinoises. « Vous êtes invités à venir en Chine et à tirer des leçons de notre expérience. »

Pour illustrer cette supériorité supposée, le texte évoquerait notamment la possibilité de laisser un colis sans surveillance pendant une semaine sans craindre sa disparition. L'image est efficace. Mais elle ne constitue pas une comparaison statistique entre les niveaux de criminalité des différents pays.

Et c'est bien toute la mécanique de cette controverse : un fait divers réel ou allégué devient le support d'un récit beaucoup plus vaste sur l'efficacité des institutions. Le constructeur ZXMoto, lui, risque de voir sa mésaventure industrielle et commerciale éclipsée par une querelle géopolitique qu'il n'avait pas nécessairement recherchée.

Une polémique qui pose deux questions différentes

Il serait trop facile de balayer l'incident au motif que les pièces volées ne valent pas grand-chose. Les exposants doivent pouvoir présenter leurs motos sans craindre des dégradations ou des disparitions. Si les faits sont confirmés, ils appellent des explications sur les conditions de surveillance du salon.

Mais il serait tout aussi excessif de considérer cet épisode comme une démonstration de l'insécurité générale en Europe. Un vol présumé mérite une enquête. Il ne suffit pas à établir un diagnostic sur tout un continent. Au départ, il était question de bouchons et de rétroviseurs. À l'arrivée, on parle de gouvernance, de criminalité et de supériorité des modèles de société. À Milan, quelques pièces auraient disparu. Mais dans la polémique qui a suivi, c'est surtout le sens des proportions qui semble s'être volatilisé.