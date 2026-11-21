En mai dernier, la commission Transports du Parlement européen a adopté une position en faveur de l’extension du contrôle technique obligatoire à l’ensemble des deux-roues motorisés de plus de 125 cm³. Ce nouveau texte doit supprimer purement et simplement les dérogations accordées aux états concernant la mise en place du contrôle technique.

Problème, le Conseil de l’Union européenne souhaite laisser aux États membres la possibilité de rendre le contrôle technique des motos facultatif, favorisant la mise en place de mesures alternatives.

Réunis en comité de conciliation le 20 octobre dernier pour tenter de boucler la révision des règles européennes du contrôle technique, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ne sont toujours pas parvenus à accorder leurs violons. Le bras de fer institutionnel qui se joue actuellement dans les coulisses de Bruxelles et de Strasbourg va donc continuer, avec un prochain épisode prévu le 2 décembre pour tenter de trouver un terrain d’entente.

Vers une obligation du contrôle technique des motos et scooters partout en Europe ?

Comme le détaille la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) dans son dernier point d’information, ce désaccord de fond n’est pas le seul point d’achoppement entre les deux institutions européennes : la vérification systématique des campagnes de rappel constructeur lors du passage au banc, le contrôle des dommages structurels après accident ou encore le relevé des compteurs kilométriques divisent profondément les deux camps (les technologies de contrôle à distance ayant pour leur part été laissées de côté pour l’instant).

Face à cette impasse, les instances européennes se sont déjà donné rendez-vous le mercredi 2 décembre pour une réunion qui pourrait bien être celle de la dernière chance.

Sur le terrain français, où le contrôle technique des deux-roues motorisés reste pleinement en vigueur et concerne cette année les machines immatriculées en 2020 et 2021, la contestation ne faiblit pas. Entre le mot d’ordre de boycott maintenu par les associations et la pétition citoyenne pour l’abrogation du contrôle technique qui dépasse désormais les 87 330 signatures à l’Assemblée nationale, les motards entendent bien faire entendre leur voix jusqu’au bout.

Rendez-vous début décembre pour le dénouement européen. Ou pas.