Cent mille motos en moins de deux ans. Pour un constructeur dont la production en série n'a commencé qu'en mars 2025, le chiffre mérite que l'on s'y arrête. Le 11 novembre 2026, ZXMOTO a célébré à Chongqing la sortie de sa 100 000e machine. Une étape spectaculaire pour cette jeune marque fondée par Zhang Xue, qui illustre la rapidité avec laquelle certains acteurs chinois développent désormais leurs capacités industrielles. Mais derrière cette réussite se pose une question autrement importante : produire vite suffit-il pour s'imposer durablement sur le marché mondial de la moto ?

ZXMOTO : de zéro à 100 000 motos en vingt mois

L'histoire industrielle de ZXMOTO tient pour l'instant en quelques dates. En mars 2025, la première moto produite en série quitte l'usine. Quatre mois plus tard, en juillet, le constructeur franchit déjà le seuil des 10 000 unités.

Puis vient le 11 novembre 2026. À Chongqing, devant les salariés réunis pour l'occasion, Zhang Xue signe personnellement la 100 000e moto sortie de production. Les images diffusées par l'agence chinoise Xinhua montrent une usine en activité et une entreprise désireuse de mettre en scène son développement.

En vingt mois, ZXMOTO a donc multiplié par dix son volume cumulé depuis le premier seuil symbolique atteint en juillet 2025. Une progression remarquable pour une marque encore absente du paysage industriel mondial il y a quelques années.

Zhang Xue : une ambition qui ne manque pas de vitesse

Le fondateur de ZXMOTO ne semble pas avoir choisi la voie d'une croissance prudente. L'entreprise s'est rapidement dotée de capacités de fabrication permettant d'augmenter ses volumes.

Ce développement s'inscrit dans un environnement particulièrement favorable. Chongqing constitue l'un des grands centres industriels chinois de la moto, avec un tissu de fournisseurs, de fabricants de composants et de compétences mécaniques déjà bien établi.

Pour une jeune entreprise, évoluer dans un tel écosystème peut faciliter le passage du développement d'un produit à sa fabrication à grande échelle. Mais ZXMOTO doit aussi relever un défi que connaissent tous les nouveaux constructeurs : transformer cette montée en cadence en activité rentable et durable. Car une chaîne de production performante ne garantit pas, à elle seule, le succès commercial.

100 000 motos produites ne signifient pas 100 000 motos vendues

C'est la nuance essentielle de cette annonce. ZXMOTO célèbre un volume de fabrication cumulé, pas un chiffre de ventes confirmé. Les informations disponibles ne précisent ni le nombre de motos effectivement livrées aux clients, ni les stocks éventuels, ni la répartition entre marché chinois et exportations.

Impossible, par conséquent, d'en déduire une part de marché ou une rentabilité. Le constructeur a démontré sa capacité à fabriquer. Il lui reste à démontrer sa capacité à vendre durablement ce qu'il produit. Et cette seconde étape pourrait s'avérer plus exigeante que la première.

Développer un réseau commercial, assurer la disponibilité des pièces, garantir le service après-vente et construire une réputation de fiabilité demandent du temps. Autant de domaines dans lesquels les constructeurs historiques disposent encore d'une expérience considérable.

La Chine change les règles du jeu industriel

Le parcours de ZXMOTO intervient dans un contexte de transformation profonde de l'industrie motocycliste. À l'EICMA 2026, les marques chinoises ont multiplié les présentations et confirmé leur ambition de concurrencer directement les constructeurs européens et japonais. CFMoto, QJMotor, Zontes et d'autres acteurs illustrent cette montée en puissance.

ZXMOTO apporte une autre dimension au phénomène : celle de la vitesse de développement industriel. Là où la construction d'une marque internationale nécessitait traditionnellement de longues années, certains nouveaux fabricants chinois cherchent à franchir rapidement les étapes.

Cette accélération ne signifie pas que les références établies sont condamnées. Elle indique néanmoins que la concurrence ne se jouera plus seulement sur les performances, les équipements ou les prix. La capacité à développer, produire et renouveler rapidement les gammes pourrait devenir un avantage décisif.

ZXMOTO vient de franchir une étape importante. Mais sa véritable réussite ne se mesurera pas seulement au nombre de motos quittant l'usine de Chongqing. Elle dépendra aussi de celles qui trouveront durablement leur place dans les garages des motards.

Car dans l'industrie de la moto, fabriquer 100 000 machines constitue une performance. Convaincre 100 000 clients de les acheter, puis de revenir, représente une tout autre victoire.