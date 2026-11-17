Premier passeport vers l’indépendance pour des millions d’adolescents, fidèle monture des ouvriers, des facteurs et des habitants des campagnes durant les Trente Glorieuses, la « mob’ » fait partie intégrante du patrimoine français.

À l’occasion de son édition 2027 à la Porte de Versailles de Paris, le salon Rétromobile a décidé de célébrer cette icône populaire en installant au cœur du pavillon 7.2 l’exposition « Mob’in France », imaginée en partenariat avec le musée normand « Station 70 » et le « Mobylette Club Paris Île-de-France » (avec le soutien d’Axa Passion).

Pensée comme une véritable plongée dans l’Histoire des cyclomoteurs français sur plus de 450 m², cette rétrospective retracera près de trois décennies d’épopées industrielle et sociale à travers des modèles historiques et des scènes de vie d’époque.

Née en 1949 dans une France d’après-guerre avide de mobilité accessible, avec la Motobécane AV3 (un simple cadre de bicyclette renforcé animé par un petit moteur de 49,9 cm³), la Mobylette (contraction de « mobile » et « bicyclette ») est immédiatement rentrée dans le quotidien des Français.

Un incontournable mythe français

Quelques années plus tard, la Motobécane AV88 s’impose d’ailleurs comme le cyclomoteur le plus produit au monde.

À la fin des années 1960, Peugeot réplique avec une nouvelle génération plus moderne et nerveuse. Avec son rituel de démarrage singulier, la 103 écrit à son tour une page culte pour toute une génération.

Si les cyclomoteurs d’antan ont irrémédiablement cédé du terrain petit à petit dans le trafic quotidien, leur cote d’amour auprès des collectionneurs et des jeunes passionnés n’a jamais été aussi forte. Restaurées avec soin, ces machines font désormais l’objet d’un véritable engouement.

Pour les nostalgiques comme pour les curieux, rendez-vous donc du 3 au 7 février 2027 au salon Rétromobile.

La billetterie est d’ores et déjà ouverte sur le site officiel de l’événement.