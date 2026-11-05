Passée à la postérité pour désigner les cyclomoteurs de façon générale, la Mobylette renaît de ses cendres en version 100 % électrique.

Comme nous l’évoquions en début d’année, Jacky Thoonsen, patron de la société Thoonsen Trading basée dans l’Indre, a racheté les droits de la marque légendaire pour lancer la Mobylette 2.0. Deux modèles conçu et assemblé en France sont proposés.

La Mobylette électrique embarque un moteur de 1 000 watts dans le moyeu arrière et une batterie de 900 Wh (60 V/15 Ah) logée dans le carter central, garantissant entre 30 et 40 km d’autonomie. Chaussée d’un gros pneu arrière type fat bike pour encaisser les pavés urbains et les sous-bois, la Cross plafonne à 45 km/h pour seulement 35 kg sur la balance.

Il faudra toutefois s’armer d’un peu de patience : l’homologation auprès de l’organisme IDIADA suit son cours et la production en série démarrera au printemps 2027. Les précommandes sont ouvertes à 3 990 € pour la version Cross et 4 490 € pour la déclinaison 1000 plus urbaine.

Barrolex : la marque qui veut relancer le cyclomoteur « à l’ancienne » en France

À quelques centaines de kilomètres de là, dans la Sarthe, un autre projet est également en train de prendre forme. Du haut de ses 21 ans, Eliaz Barré s’est mis en tête de concevoir la mobylette électrique de ses rêves. Baptisée Barrolex, sa création a cartonné sur Ulule avec plus de 53 000 € récoltés lors de la campagne de financement, explosant les 20 000 € fixés.

Avec ses lignes dépouillées et hyper maniables rappelant les cyclos d’antan, la Barrolex s’annonce plus nerveuse : moteur de 3 000 watts, poids cible de 53 kg (batterie LiFePO4 comprise) et une autonomie annoncée entre 40 et 50 km. L’objectif avoué du jeune entrepreneur ? Concevoir une machine durable et simple, où chaque utilisateur pourra facilement remplacer ses pièces lui-même.

Actuellement en phase de validation du prototype, l’homologation est visée pour la fin 2026 avant une mise en production en 2027. La machine est disponible en précommande sur le site de la marque à 2 900 € (au lieu de 3 500 € au prix public).