Présent sur le marché moto depuis vingt ans, Zero Motorcycles fait figure de précurseur de la mobilité électrique.

À l’occasion de l’édition 2026 du salon EICMA de Milan, la firme californienne passe à la vitesse supérieure avec une stratégie claire : séduire les jeunes permis et démocratiser la technologie électrique avec une offre plus abordable.

En tête d’affiche de cette offensive milanaise, on retrouve donc le tout nouveau « Project Ventura », une routière légère aux faux airs de supermotard, conçue pour faire le pont entre le monde du VAE sportif et la « vraie » moto.

Si toutes les données exactes ne sont pas encore connues, Zero promet de belles performances. Reposant sur des jantes de 17 pouces chaussées de pneus routiers, le « Project Ventura » dispose d’un nouveau bloc électrique qui délivre plus de 20 kW de puissance, autorisant une vitesse maximale de 130 km/h (105 km/h en vitesse de pointe continue).

Une moto électrique plus accessible

Côté batterie, la capacité finale reste elle aussi encore sous scellés. Zero annonce tout de même une autonomie en conditions réelles estimée à 150 km.

Un chargeur embarqué de Niveau 2 permettra des recharges faciles sur les bornes publiques, tandis que la partie-cycle autorisera sans problème les duos.

Enfin, dernière information, et pas des moindres, la moto électrique issue du « Project Ventura » sera proposée à moins de 8 000 euros. Un argument important sur un marché de la moto électrique qui peine encore à convaincre.

Jim Callahan, Chief Product and Partnerships Officer, Zero Motorcycles : « Quand nous avons imaginé le Project Ventura, nous nous sommes fixé trois principes directeurs : d’abord, concevoir une moto très esthétique. Ensuite, en faire une véritable moto électrique, qui apparaisse comme la suite naturelle pour les millions de pilotes qui ont passé les quatre ou cinq dernières années sur des vélos et des motos électriques. Enfin, la rendre amusante à piloter. Si ces trois éléments sont réunis, nous avons une chance de faire adhérer à la moto une nouvelle génération. »

Aux côtés du Ventura, Zero a profité de l’EICMA pour exposer les débuts européens de son scooter LS3, la déclinaison homologuée route de son trail XE, ainsi que ses futures solutions de charge rapide DC.