Présente sur le salon EICMA 2026 de Milan, la marque indienne Royal Enfield vient de présenter sa toute nouvelle Himalayan 750.

Pour aller chasser sur les terres des Yamaha Ténéré 700 et autres Honda Transalp 750, le trail indien repose sur un nouveau moteur bicylindre parallèle de 743 cm3, à refroidissement par air et huile qui offre 55 chevaux à 7 000 trs/min et 63 Nm de couple maxi à 5 000 trs/min.

Le cadre de l’Himalayan 750 entièrement nouveau : il conserve une structure à poutre centrale en acier, mais intègre des éléments en aluminium. La hauteur de selle est fixée à 815 mm, avec différentes options de selle disponibles.

Une Himalayan plus puissante et plus technologique

La moto est équipée de roues de 19 et 17 pouces, tandis que les suspensions Showa (fourche inversée de 43 mm et un monoamortisseur avec biellettes) offrent respectivement des débattements de 190 mm à l’avant et 175 mm à l’arrière. Le poids en ordre de marche est de 232 kg, avec le réservoir de 17,8 litres rempli. Le système de freinage est signé ByBre, avec un double disque à l’avant.

Les jantes en alliage ou à rayons, compatibles tubeless et les pneus (des Ceat sur les jantes en alliage, des Vredestein sur les modèles à rayons) sont des équipements spécifiques à ce modèle.

La nouvelle Himalayan 750 se fait aussi technologique avec cinq modes de conduite, le contrôle de traction et l’ABS actif sur l’angle, un régulateur de vitesse, un écran TFT couleur connecté de quatre pouces, des prises USB et une clé codée.

Cette Royal Enfield Himalayan 750 sera vendue à partir de 7 390 € soit 1 500 € de plus que la version 450. Elle sera disponible en plusieurs coloris : Antarctic Silver, Siberia White, Viking Bronze, Aztec Green et Tectonic Black.