Royal Enfield choisit la France pour lancer sa première moto électrique en Europe !
Royal Enfield franchit un cap historique en officialisant le lancement de sa filiale 100 % électrique, Flying Flea. La première-née de la gamme, baptisée FF C6, mise sur une architecture légère en aluminium forgé, une fourche avant à parallélogramme (type Girder), un habillage de batterie en magnésium et un tarif placé pour séduire.
Déja disponible en Inde depuis quelques mois, la première moto électrique signée Royal Enfield, la Flying Flea C6 arrive maintenant en Europe.
Paris a été choisie comme toute première ville d’Europe à accueillir le déploiement du modèle, affiché en France au tarif très agressif de 5 990 €.
Conçue comme une alternative aux scooters électriques, la Flying Flea C6 (124 kg) combine des performances dynamiques à une partie-cycle affûtée. Son moteur électrique offre une puissance maximale de 15,4 kW (21 chevaux) à 3 500 tr/min, un couple instantané de 60 Nm et une vitesse de pointe de 115 km/h. Côté batterie et autonomie, l’accumulateur Lithium-ion de 3,91 kWh logé dans un carter en magnésium offre jusqu’à 104 km (autonomie homologuée WMTC). Son chargeur embarqué rapide compatible avec une prise domestique 16 A permet de passer de 20 % à 80 % de charge en un peu plus de 60 minutes (environ 1 km d’autonomie récupéré par minute de charge). Trois modes de charge sont paramétrables (Rapid, Standard, Trickle).
La moto dispose également d’un système de freinage régénératif, de l’ABS en courbe (avec gestion de l’angle d’inclinaison) et d’un contrôle de traction. Elle est équipée d’un cadre exosquelette et d’une suspension avant originale, avec une fourche Girder en aluminium forgé.
Une nouvelle moto électrique qui pourrait faire un carton !
La Flying Flea C6 se distingue également par un équipement technologique innovant, surtout dans cette gamme de prix. Son écran TFT rond est animé par Fleaware OS, une surcouche maison basée sur Android Automotive OS, fonctionnant de pair avec une application smartphone dédiée. Le système propose des mises à jour à distance (OTA), une navigation connectée, des commodos à sélecteur rotatif inédits et un régulateur de vitesse.
Côté aspects pratiques, la selle passager est amovible pour transformer la moto en monoplace et les repose-pieds sont ajustables.
Disponible en trois coloris (Flea Green, Storm Black et Parachute White), la Flying Flea C6 s’apprête donc à débarquer dans les rues de la capitale française.
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