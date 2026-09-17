La police de Londres achète les mêmes motos électriques que les délinquants pour pouvoir enfin les poursuivre

« Si vous ne pouvez pas les vaincre, rejoignez-les. » La formule prête à sourire, mais elle résume assez bien la nouvelle stratégie adoptée par les forces de l'ordre londoniennes. La police va mettre en service vingt motos électriques Sur-Ron, des machines devenues particulièrement populaires auprès de certains délinquants britanniques.

Le choix n'a rien d'anecdotique. Ces engins se trouvent précisément au cœur du problème que les policiers cherchent à résoudre.

Pourquoi les Sur-Ron donnent tant de mal à la police

À première vue, une Sur-Ron se situe quelque part entre le gros VTT électrique et la petite moto tout-terrain. Son intérêt ne réside pas tellement dans sa vitesse maximale. Certaines versions modifiées peuvent approcher les 80 km/h, mais leur véritable arme est ailleurs : très légères, compactes et dotées du couple instantané d'une motorisation électrique, elles peuvent évoluer dans des endroits où les véhicules traditionnels de police deviennent rapidement inutilisables.

Parcs, ruelles, passages étroits, trottoirs, zones piétonnes ou escaliers peuvent ainsi constituer autant d'échappatoires. Une voiture de patrouille est évidemment éliminée de l'équation.

Mais même une moto routière traditionnelle peut devenir trop lourde et encombrante pour poursuivre efficacement un pilote utilisant ce type d'itinéraire.

Moto électrique contre moto électrique

La solution londonienne consiste donc à supprimer cet avantage. Plutôt que de chercher à rattraper les Sur-Ron avec des véhicules qui ne sont pas conçus pour évoluer sur les mêmes terrains, les policiers disposeront désormais de machines comparables.

Vingt exemplaires doivent intégrer cette nouvelle flotte. Les forces de l'ordre pourront ainsi poursuivre les suspects jusque dans certains espaces où elles devaient auparavant ralentir ou abandonner la poursuite.

Les Sur-Ron figurent depuis plusieurs années parmi les machines régulièrement saisies par les autorités britanniques. Elles sont notamment utilisées dans certains vols à l'arraché, dont ceux de téléphones portables.

Les Sur-Ron ne sont pourtant pas illégales

La machine elle-même n'est évidemment pas un véhicule réservé aux délinquants. Le problème vient notamment de l'utilisation sur la voie publique de modèles qui ne répondent pas aux obligations réglementaires ou de machines modifiées pour atteindre des performances incompatibles avec leur homologation.

Certaines circulent ainsi sans immatriculation ni assurance ou après avoir été transformées. La frontière entre vélo électrique et véritable moto devient alors ténue. Un vélo à assistance électrique répond à des limites réglementaires précises. Dès qu'un engin dépasse ces caractéristiques, son utilisateur peut être soumis aux règles applicables aux cyclomoteurs ou aux motos, avec les obligations correspondantes.

Ce n'est donc pas le logo Sur-Ron qui pose un problème, mais la configuration de la machine et la manière dont elle est utilisée.

Même Sur-Ron s'amuse de la situation

Voir apparaître des policiers britanniques sur des machines semblables à celles qu'ils confisquent régulièrement n'est évidemment pas passé inaperçu. Le constructeur lui-même a réagi avec humour sur les réseaux sociaux en reprenant l'idée : « Si tu ne peux pas les vaincre, joins-toi à eux »

Derrière la plaisanterie se cache pourtant une évolution intéressante du maintien de l'ordre dans les grandes métropoles. La mobilité électrique légère ne transforme pas seulement les déplacements des citoyens. Elle modifie également ceux des délinquants. Et lorsqu'un véhicule capable de se faufiler presque partout devient un outil d'évasion, les forces de sécurité doivent nécessairement adapter leurs propres moyens.

La police londonienne n'a donc pas seulement acheté vingt motos électriques supplémentaires. Elle reconnaît surtout qu'une course-poursuite urbaine ne se gagne plus forcément avec le véhicule le plus puissant ou le plus rapide. Face à une Sur-Ron, la meilleure arme pourrait tout simplement être… une autre Sur-Ron.