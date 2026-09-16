Ei si vous achetiez une moto dans un supermarché discount ?

Chez Lidl, en Allemagne c’est désormais possible, mais uniquement sur la boutique en ligne de la célèbre enseigne.

Le géant de la distribution propose un trail 125 cm3 à un tarif particulièrement attractif : 2 999 euros, et un Scrambler encore moins cher, à 2 799 euros.

Accessible avec le permis A1 ou le permis B (avec la formation de 7 heures en France), la Prike PXA 125 Adventure est dotée d’un petit monocylindre de 125 cm³, avec système d’injection électronique de carburant (EFI), et conforme à la norme Euro 5 +. Ce moteur refroidi par air développe une puissance de 10 chevaux et permet d’atteindre une vitesse de pointe de 85 km/h. Il est associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.

Un trail, un Scrambler et des scooters à vendre chez Lidl

La moto est équipée d’une fourche télescopique hydraulique, de jantes de 17 pouces (garde au sol de 260 mm), d’un système de freinage combiné CBS, d’un éclairage full LED et d’un tableau de bord numérique. Le tout pour un poids limité à 152 kg. Grâce à une consommation annoncée de seulement 2,3 litres aux 100 kilomètres et à un réservoir de 15,5 litres, on peut espérer une autonomie de plus de 600 kilomètres.

En Allemagne, la marque Prike est distribuée par le groupe Karcher, qui importe également d’autres entités chinoises comme Cyclone ou Loncin sur le marché local du deux-roues motorisé. Suffisant pour convaincre les motards d’acheter leur monture chez Lidl ?