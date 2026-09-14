On pensait la Suzuki SV 650 en voie de disparition.

Et pourtant, le vénérable roadster japonais devrait faire de la résistance, et même repartir pour une nouvelle carrière.

Alors que la présentation du crossover SV-7GX avait déjà prouvé la capacité du V2 de 645 cm³ à passer avec succès le couperet de la norme Euro 5 +, Suzuki remet le couvert sur le segment du roadster. Le constructeur japonais vient d’enregistrer officiellement une toute nouvelle déclinaison de sa SV auprès de l’agence environnementale de Californie (CARB), aux Etats-Unis.

Une homologation qui officialise le maintien du roadster le plus emblématique d’Hamamatsu.

La Suzuki SV 650 va retrouver une seconde jeunesse

Pour moderniser sa recette née en 1999 sans en dénaturer l’ADN, Suzuki a pioché généreusement dans sa nouvelle SV-7GX, notamment avec le V-twin de 645 cm³ qui développe maintenant 73 chevaux en configuration Euro 5 +. Il reste intégré dans l’iconique cadre treillis tubulaire en acier, élément visuel fort du modèle.

C’est au niveau de l’équipement et des finitions que la SV 650 2027 devrait franchir un gros cap. À commencer par l’électronique, avec l’adoption probable du système Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), qui intègre l’accélérateur électronique Ride-by-Wire, le sélecteur de mode de conduite Suzuki (SDMS) proposant trois modes, ainsi que le contrôle de traction STCS réglable sur trois niveaux. Un écran couleur TFT de 4,2 pouces, un éclairage entièrement à LED et la connectivité via l’application Suzuki Ride Connect + devraient également compléter la dotation de série de ce nouveau modèle.

La nouvelle génération de la Suzuki SV 650 est espérée pour le prochain salon de Milan, en novembre prochain.