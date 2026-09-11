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Moteur V5 de plus de 200 chevaux : la nouvelle folie mécanique du chinois ZXMoto

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

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Les constructeurs chinois ont décidément l’art de nous surprendre. Nouveau venu, ZXMoto entend déjà frapper fort avec un moteur V5 de 1 000 cm³ développant, selon les estimations, entre 200 et 250 chevaux. Rien que ça.

Moteur V5 de plus de 200 chevaux : la nouvelle folie mécanique du chinois ZXMoto

On n’arrête plus les constructeurs chinois.

Particulièrement innovante sur le marché moto, la marque ZXMoto, fondée par l’hyperactif Zhang Xue pourrait bientôt frapper fort. Très fort.

En plus de faire briller sa 820RR en WorldSSP aux mains du tricolore Valentin Debise, le jeune constructeur de l’empire du Milieu prépare une innovation majeure pour 2028 : un moteur V5 de 1 000 cm³ développant plus de 200 chevaux.

Ce bloc, dont seules quelques informations succinctes ont jusqu’ici filtré, devrait être utilisé dans un premier temps pour animer une sportive que l’on devrait retrouver alignée dans le championnat du monde Superbike, en lutte avec des références comme les Kawasaki, Ducati, Honda ou BMW. Un modèle qui serait donc également homologué pour rouler sur route, comme le demande le règlement technique du WSBK.

Un V5 chinois pour concurrencer les V4 européens et japonais

Une image du nouveau moteur V5 que ZXMoto développe en Chine circule déjà. On y voit la disposition des cylindres : trois sont inclinés vers l’avant et deux vers l’arrière. L’angle du V ne peut être déterminé avec précision, mais il semble avoisiner les 90 degrés.

Un compresseur pour suralimenter le moteur thermique et dépasser les 250 chevaux de puissance totale est aussi évoqué selon les informations venues de Chine.

Si ZXMoto a encore beaucoup de travail et qu’aucune date n’a été confirmée pour l’arrivée de la future V5 en concession, 2028 est toutefois déjà évoquée. Le parcours récent de la marque incite à prendre cette annonce au sérieux : en très peu de temps, elle a déjà obtenu des résultats probants au niveau international.

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